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19.01.2020 07:20
Рубрика: Общество

Врач перечислила главные вредные привычки перед сном

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские специалисты прокомментировали заявления американских исследователей, которые считают, что сон в компании с гаджетами может спровоцировать проблемы с беременностью и развитие злокачественных новообразований.

Фото: iStock
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Как пояснила врач отделения сна Алена Гаврилова, мигающий синий цвет от экранов, однозначно, плохо влияет на организм, так как негативно воздействует на выработку гормона сна мелатонина. Если человек регулярно засыпает с гаджетом или под телевизор, то его сон и здоровье в опасности.

Также специалист напомнила, что вредно переедать перед сном. Так вы и лишний вес наберете, и получите сон плохого качества. Однако не стоит и засыпать голодным. Незадолго со сна приветствуется легкий, некалорийный перекус. Например, порция кефира.

За 4-5 часов до сна хорошо практиковать физические нагрузки.

"После спорта происходит активация организма, которая длится как раз около четырех часов. После начинается спад, во время которого как раз хорошо спится", - пояснила эксперт "Вечерней Москве".

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