WhatsApp "обрушился" в России и других странах

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WhatsApp, популярнейший мессенджер испытывает серьезные перебои в работе, которые начались 19 января около 13 часов по московскому времени. Об этом сообщает ресурс Downdetector.
"Живая карта сбоев" показывает, что с недоступностью сервиса столкнулись в основном пользователи из России, а также жители стран Южной Америки.
В Twitter также появляются жалобы на сбой в работе WhatsApp.
WhatsApp Is Down— Suleman Talpur (@talpur1) January 19, 2020
У всех вацап сбойнул? Фотки не отправляет— Путину очень (@Putin_like_it_) January 19, 2020
Да и не только. Пытаюсь родню поздравить с Крещением через Вацап не загружается.— Елена Vassill. (@rada964lena) January 19, 2020