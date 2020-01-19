WhatsApp "обрушился" в России и других странах

WhatsApp, популярнейший мессенджер испытывает серьезные перебои в работе, которые начались 19 января около 13 часов по московскому времени. Об этом сообщает ресурс Downdetector.

"Живая карта сбоев" показывает, что с недоступностью сервиса столкнулись в основном пользователи из России, а также жители стран Южной Америки.

В Twitter также появляются жалобы на сбой в работе WhatsApp.

WhatsApp Is Down — Suleman Talpur (@talpur1) January 19, 2020

У всех вацап сбойнул? Фотки не отправляет — Путину очень (@Putin_like_it_) January 19, 2020