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WhatsApp "обрушился" в России и других странах

Текст:   Антон Благовещенский
19.01.2020,  
16:24
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

WhatsApp, популярнейший мессенджер испытывает серьезные перебои в работе, которые начались 19 января около 13 часов по московскому времени. Об этом сообщает ресурс Downdetector.

"ВКонтакте" прокомментировал масштабный сбой

"Живая карта сбоев" показывает, что с недоступностью сервиса столкнулись в основном пользователи из России, а также жители стран Южной Америки.

В Twitter также появляются жалобы на сбой в работе WhatsApp.

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