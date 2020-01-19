Захарова: Помпео будто позаимствовал слова с сайта МИД РФ

После того как госсекретарь США Майкл Помпео призвал в своем Twitter дать ливийцам возможность "самим решить свою судьбу без вмешательства внешних сил", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление Помпео "будто взято с сайта МИД РФ".

"Как будто партнеры с сайта МИД России позаимствовали. Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, "арабской весны", Сирии и многих других мировых кризисов. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону",- написала Захарова в Facebook.

Тема ливийского урегулирования находится последние дни в числе главных мировых новостей. 19 января в Берлине проходит конференция по Ливии, на которой присутствуют президент РФ Владимира Путина, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, госсекретарь США Майкл Помпео. Также в Берлин прибыли высокопоставленные чиновники из Египта и ОАЭ. Мероприятие организовано при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель и генсека ООН Антониу Гуттериша.

Приглашение прибыть на конференцию приняли премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез аль-Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.