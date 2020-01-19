Заявление сопредседателей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

1. Предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе Послания Федеральному Собранию выступил Президент России, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ Президента России с сопредседателями рабочей группы. Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с ГПУ усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта;

2. Следующая задача рабочей группы - анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие магистральных линий, обозначенных Президентом России. Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания Российской Федерации собственный пакет предложений от имени рабочей группы;

3. Кроме того, нам предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок в Конституцию, предложенных членами нашей рабочей группы.

Клишас А.А.

Крашенинников П.В.

Хабриева Т.Я.