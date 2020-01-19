Два наших участника Евролиги 20 января сразятся между собой в центральном матче очередного тура Единой лиги: питерский "Зенит" принимает ЦСКА. Дополнительную интригу этому противостоянию обеспечил одержавший пятую подряд победу краснодарский "Локомотив-Кубань". В случае поражения армейцев столичный клуб потеряет вторую строчку в таблице. А лидируют по-прежнему "Химки".

Евгений Пашутин пришел на пост рулевого железнодорожников в начале декабря и с тех пор команда не знает поражений в Единой лиге. Пятым по счету под "горячую" руку "Локо" попался белорусский "Цмоки-Минск" - 78:70 на площадке краснодарского "Баскет-Холла". Несмотря на то что минчане - аутсайдеры, небольшую разницу в счете объяснить легко. Белорусская команда на стартовом отрезке прошла через затяжную серию поражений, но уступала соперникам немного: сразу в пяти матчах разница в интервале от двух до пяти очков. Скорее, "драконам" не хватало везения, нежели мастерства. С наступлением зимы пришли и победы. "Цмоки" переиграл эстонский "Калев", "Парму", "Автодор" и заставил понервничать ЦСКА, которому уступил на последних секундах.

Так что "Локо" сейчас сразился с очень приличным соперником, причем без игрока сборной Дмитрия Кулагина. Он продолжает восстанавливаться после травмы. До начала третьей четверти шла равная игра, а затем хозяева стали уходить вперед и постоянно лидировали вплоть до финальной сирены. Самыми результативными у победителей стали Алан Уильямс (20 очков), Миндаугас Кузминскас (11) и Сэм Деккер (11). Причем Кузминскас все свои очки набрал в заключительной четверти.

Где будем смотреть

20 января, понедельник, "Матч ТВ"

19.30. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция (с получасовым превью).