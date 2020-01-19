Новости

Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках 19:30
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей 19:09
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП 19:04
Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне 18:49
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону 18:44
В Саратовской области два человека погибли в ДТП 18:30
Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 17:55
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 17:51
Причиной массового отравления людей в Кизляре стал прорыв водопровода 17:49
Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии 17:44
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 17:39
В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов" 17:31
Легкая и модульная: в России представили новую ракету 17:27
КСИР Ирана задержал три судна из Кувейта в Персидском заливе 17:21
В праздник Крещения патриарх освятил воду в Богоявленском соборе 17:20
Дочь Нины Руслановой отреагировала на информацию о ее госпитализации 17:06
Американцы высмеяли новую форму Космических сил США 17:04
Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США 16:47
В Уфу привезли пострадавшую на Бали туристку 16:33
В Нальчике загорелись контейнеры на оптовом рынке 16:27
СМИ сообщили о возможном переносе палаты лордов из Лондона 16:27
Станция метро "Рязанский проспект" изменит режим работы 16:18
Матвиенко: России нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета 16:08
Французские транспортные фирмы потеряли более миллиарда евро из-за забастовки 16:03
Иран еще не принял решение об отправке черных ящиков с украинского Boeing 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
19.01.2020 18:38
Рубрика: Спорт

Сериал Пашутина

Краснодарцы с новым тренером взяли верх пять раз подряд
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Два наших участника Евролиги 20 января сразятся между собой в центральном матче очередного тура Единой лиги: питерский "Зенит" принимает ЦСКА. Дополнительную интригу этому противостоянию обеспечил одержавший пятую подряд победу краснодарский "Локомотив-Кубань". В случае поражения армейцев столичный клуб потеряет вторую строчку в таблице. А лидируют по-прежнему "Химки".

Евгений Пашутин пришел на пост рулевого железнодорожников в начале декабря и с тех пор команда не знает поражений в Единой лиге. Пятым по счету под "горячую" руку "Локо" попался белорусский "Цмоки-Минск" - 78:70 на площадке краснодарского "Баскет-Холла". Несмотря на то что минчане - аутсайдеры, небольшую разницу в счете объяснить легко. Белорусская команда на стартовом отрезке прошла через затяжную серию поражений, но уступала соперникам немного: сразу в пяти матчах разница в интервале от двух до пяти очков. Скорее, "драконам" не хватало везения, нежели мастерства. С наступлением зимы пришли и победы. "Цмоки" переиграл эстонский "Калев", "Парму", "Автодор" и заставил понервничать ЦСКА, которому уступил на последних секундах.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" догнал ЦСКА в баскетбольной Единой лиге

Так что "Локо" сейчас сразился с очень приличным соперником, причем без игрока сборной Дмитрия Кулагина. Он продолжает восстанавливаться после травмы. До начала третьей четверти шла равная игра, а затем хозяева стали уходить вперед и постоянно лидировали вплоть до финальной сирены. Самыми результативными у победителей стали Алан Уильямс (20 очков), Миндаугас Кузминскас (11) и Сэм Деккер (11). Причем Кузминскас все свои очки набрал в заключительной четверти.

Где будем смотреть

20 января, понедельник, "Матч ТВ"

19.30. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция (с получасовым превью).

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
"Дакар"
"Дакар"
Каргинов: На "Дакаре" было важно показать преимущество российской техники
Футбол
Футбол
Владелец "Спартака" негативно оценил расширение Российской премьер-лиги