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20.01.2020 18:57
Рубрика: Культура

12 фильмов о Холокосте покажут в Москве

Текст: Сусанна Альперина
С 20 января по 2 февраля 2020 года Российский еврейский конгресс совместно с Правительством Москвы, Федеральным агентством по делам национальностей РФ, центром-фондом "Холокост" проводит "Неделю Памяти Жертв Холокоста" - ежегодный цикл мероприятий в России, приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии.

"Неделя Памяти Жертв Холокоста" внесена в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках "Недели памяти" проводятся различные образовательные и культурные мероприятия, такие как: выставки, мемориальные вечера, кинопоказы, спектакли, семинары для учителей российских школ, школьников, а также учащихся высших и средних учебных заведений. Полный список мероприятий - на сайте.

Фото: Kinopoisk.ru
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Среди них программа кинопоказов "Хроники Катастрофы", которая пройдет в Большом зале Новой Третьяковки. Организатором программы выступил Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Правительства Москвы. В рамках программы кинопоказов "Хроники Катастрофы" представлено 12 фильмов о Холокосте - крупнейшей гуманитарной катастрофе, унесшей жизни более 6 миллионов евреев. Откроется программа 21 января показом сборника фильмов "Холокост. Переосмысление. Выбор премии Оскар", куда вошли российские премьеры картин "Висас и Вирту" (США, режиссер Крис Ташима, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 1998), "Страна игрушек" (Германия, режиссер Йохен Фрейданк, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 2008), "Леди в номере 6" (США, Канада, Великобритания, режиссер Малкольм Кларк, "Оскар" за "Лучший короткометражный документальный фильм" 2014), а также фильм "Кожа" (США, режиссер Гай Наттив, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 2018). Фильм ''Кожа'' представит на открытии кинопродюсер и президент компании "Studio Mao A film production" Стивен Мао.

Фото: Film prestige
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"В России никогда еще не было так полно представлено то, что я бы назвал "интернациональной рефлексией по поводу Холокоста". Мучительный опыт человечества представлен в программе и мощными эпическими высказываниями ("Раскрашенная птица"), и эмоциональными камерными короткометражными фильмами (программа оскаровских короткометражек), и глубокими аналитическими документальными исследованиями ("Бухгалтер Освенцима", "Загадка Черной книги"), и уникальными свидетельствами (любительская съемка в Варшавском гетто на 8-миллиметровую камеру из фильма "Натюрморт"). Мы не могли не включить в программу великое произведение режиссера Клода Ланцмана "Шоа", объединяющее все перечисленные стилистики и подходы к осмыслению Холокоста. Уверен, в год 75-летия окончания Второй мировой войны необходимо постоянно напоминать людям, от какой цивилизационной деградации спасла мир великая Победа. Российский еврейский конгресс представит в залах Третьяковки документальное и игровое кино высочайшего мирового качества, фильмы, которые нельзя пропустить", - говорит Анатолий Голубовский, советник президента РЕК по культуре. :

На фестивале будет впервые показан документальный фильм "Зива Постек. Монтируя Шоа" (Канада, 2018). Постек была не просто монтажером, а равноправным соавтором Клода Ланцмана в работе над фильмом "Шоа". Зива Постек также посетит Москву и примет участие в сессии вопросов и ответов после показа картины.

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Еще один гость программы продюсер и режиссер Славомир Грюнберг расскажет о своем новом фильме "Натюрморт" (Польша, США, 2019). Картина - о трагедии Лодзинского гетто через историю одной из его бывшей жительниц - Лильки Эльбаум, ныне живущей в Бостоне, которая возвращается в Лодзь в поисках своих детских воспоминаний.

Израильский продюсер и режиссер документального кино Борис Мафцир представит фильм "Загадка черной книги" (Израиль, 2019), рассказывающем о сборнике свидетельств и статей об убийстве двух миллионов семисот тысяч евреев во время нацистской оккупации в Советском Союзе.

Также на фестивале состоятся российские премьеры картин "Варшава: Разделенный город" (Польша, США, 2019) режиссера Эрика Беднарского, "Раскрашенная птица" ( Чехия, Словакия, Украина, 2019) режиссера Вацлава Мархоула ("Золотой лев" Венецианского международного кинофестиваля 2019), "Еврей должен умереть" (Швейцария, 2016) режиссера Джейкоба Бергера и "Бухгалтер Освенцима" (Канада, 2018) режиссера Мэттью Шойхета, посвященный Оскару Грёнингу, приговоренному в июле 2015 года судом города Люнебург к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Закроет программу показ знаменитого фильма "Шоа" (Франция, Великобритания, 1985) французского режиссера Клода Ланцмана, который работал над ним более 12 лет.

Исключительная особенность фильма - полное отсутствие архивных документальных материалов. Фильм состоит из интервью, которые Клод Ланцман проводил в 1974-1980 годах в 14 странах с участниками событий около городка Хелмно в Польше, в концентрационных лагерях Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Терезиенштадт. Мировая премьера фильма "Шоа" состоялась в 1985 году. Картина получила премии на кинофестивалях в Берлине и Роттердаме, национальную кинопремию Франции "Сезар", премии Британской академии кино, Международной ассоциации кинодокументалистов, Общества кинокритиков Нью-Йорка, Бостона, Канзас-сити, Лос-Анджелеса, а также премию Национального общества кинокритиков США. Показ пройдет при поддержке Гёте-Института в Москве .

Российский Еврейский Конгресс предоставляет всем желающим возможность бесплатно посмотреть фильмы программы. Для этого нужно зарегистрироваться.

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