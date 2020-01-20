12 фильмов о Холокосте покажут в Москве

С 20 января по 2 февраля 2020 года Российский еврейский конгресс совместно с Правительством Москвы, Федеральным агентством по делам национальностей РФ, центром-фондом "Холокост" проводит "Неделю Памяти Жертв Холокоста" - ежегодный цикл мероприятий в России, приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии.

"Неделя Памяти Жертв Холокоста" внесена в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках "Недели памяти" проводятся различные образовательные и культурные мероприятия, такие как: выставки, мемориальные вечера, кинопоказы, спектакли, семинары для учителей российских школ, школьников, а также учащихся высших и средних учебных заведений. Полный список мероприятий - на сайте.

Среди них программа кинопоказов "Хроники Катастрофы", которая пройдет в Большом зале Новой Третьяковки. Организатором программы выступил Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Правительства Москвы. В рамках программы кинопоказов "Хроники Катастрофы" представлено 12 фильмов о Холокосте - крупнейшей гуманитарной катастрофе, унесшей жизни более 6 миллионов евреев. Откроется программа 21 января показом сборника фильмов "Холокост. Переосмысление. Выбор премии Оскар", куда вошли российские премьеры картин "Висас и Вирту" (США, режиссер Крис Ташима, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 1998), "Страна игрушек" (Германия, режиссер Йохен Фрейданк, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 2008), "Леди в номере 6" (США, Канада, Великобритания, режиссер Малкольм Кларк, "Оскар" за "Лучший короткометражный документальный фильм" 2014), а также фильм "Кожа" (США, режиссер Гай Наттив, "Оскар" за "Лучший короткометражный фильм" 2018). Фильм ''Кожа'' представит на открытии кинопродюсер и президент компании "Studio Mao A film production" Стивен Мао.

"В России никогда еще не было так полно представлено то, что я бы назвал "интернациональной рефлексией по поводу Холокоста". Мучительный опыт человечества представлен в программе и мощными эпическими высказываниями ("Раскрашенная птица"), и эмоциональными камерными короткометражными фильмами (программа оскаровских короткометражек), и глубокими аналитическими документальными исследованиями ("Бухгалтер Освенцима", "Загадка Черной книги"), и уникальными свидетельствами (любительская съемка в Варшавском гетто на 8-миллиметровую камеру из фильма "Натюрморт"). Мы не могли не включить в программу великое произведение режиссера Клода Ланцмана "Шоа", объединяющее все перечисленные стилистики и подходы к осмыслению Холокоста. Уверен, в год 75-летия окончания Второй мировой войны необходимо постоянно напоминать людям, от какой цивилизационной деградации спасла мир великая Победа. Российский еврейский конгресс представит в залах Третьяковки документальное и игровое кино высочайшего мирового качества, фильмы, которые нельзя пропустить", - говорит Анатолий Голубовский, советник президента РЕК по культуре. :

На фестивале будет впервые показан документальный фильм "Зива Постек. Монтируя Шоа" (Канада, 2018). Постек была не просто монтажером, а равноправным соавтором Клода Ланцмана в работе над фильмом "Шоа". Зива Постек также посетит Москву и примет участие в сессии вопросов и ответов после показа картины.

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Еще один гость программы продюсер и режиссер Славомир Грюнберг расскажет о своем новом фильме "Натюрморт" (Польша, США, 2019). Картина - о трагедии Лодзинского гетто через историю одной из его бывшей жительниц - Лильки Эльбаум, ныне живущей в Бостоне, которая возвращается в Лодзь в поисках своих детских воспоминаний.

Израильский продюсер и режиссер документального кино Борис Мафцир представит фильм "Загадка черной книги" (Израиль, 2019), рассказывающем о сборнике свидетельств и статей об убийстве двух миллионов семисот тысяч евреев во время нацистской оккупации в Советском Союзе.

Также на фестивале состоятся российские премьеры картин "Варшава: Разделенный город" (Польша, США, 2019) режиссера Эрика Беднарского, "Раскрашенная птица" ( Чехия, Словакия, Украина, 2019) режиссера Вацлава Мархоула ("Золотой лев" Венецианского международного кинофестиваля 2019), "Еврей должен умереть" (Швейцария, 2016) режиссера Джейкоба Бергера и "Бухгалтер Освенцима" (Канада, 2018) режиссера Мэттью Шойхета, посвященный Оскару Грёнингу, приговоренному в июле 2015 года судом города Люнебург к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек.

Закроет программу показ знаменитого фильма "Шоа" (Франция, Великобритания, 1985) французского режиссера Клода Ланцмана, который работал над ним более 12 лет.

Исключительная особенность фильма - полное отсутствие архивных документальных материалов. Фильм состоит из интервью, которые Клод Ланцман проводил в 1974-1980 годах в 14 странах с участниками событий около городка Хелмно в Польше, в концентрационных лагерях Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Терезиенштадт. Мировая премьера фильма "Шоа" состоялась в 1985 году. Картина получила премии на кинофестивалях в Берлине и Роттердаме, национальную кинопремию Франции "Сезар", премии Британской академии кино, Международной ассоциации кинодокументалистов, Общества кинокритиков Нью-Йорка, Бостона, Канзас-сити, Лос-Анджелеса, а также премию Национального общества кинокритиков США. Показ пройдет при поддержке Гёте-Института в Москве .

Российский Еврейский Конгресс предоставляет всем желающим возможность бесплатно посмотреть фильмы программы. Для этого нужно зарегистрироваться.