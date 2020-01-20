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20 января 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)

Коэффициенты-дефляторы на 2020 год изменены

Дата подписания 10 декабря 2019 г.
Опубликован 20 января 2020 г.

Приказом Минэкономразвития России от 10 декабря 2019 г. N 793 (зарегистрирован в Минюсте России 15 января 2020 г., регистрационный N 57167) в приказ Минэкономразвития России от 21 октября 2019 г. N 684 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год" (зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2019 г., регистрационный N 56367) внесены следующие изменения:

1. В абзаце втором цифры "1,813" заменить цифрами "1,810".

2. В абзаце третьем цифры "2,009" заменить цифрами "2,005".

3. В абзаце четвертом цифры "1,592" заменить цифрами "1,589".

4. В абзаце пятом цифры "1,382" заменить цифрами "1,379".