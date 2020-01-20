Активы "Газпрома" в Европе освободили из-под ареста

С активов "Газпрома" в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах сняты аресты и обеспечительные меры, наложенные по искам "Нафтогаза". Об этом сообщили в российской газовой компании.

Были сняты аресты и обеспечительные меры, принятые по требованию компании "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 г., отметили в "Газпроме". Прекращения обязательств суду в Англии подтвердили местные юридические компании.

Относительно активов в Люксембурге "Нафтогаз" и "Газпром" 11 января 2020 года подписали акты об отзыве требования в отношении арестов от 15/22 февраля и 26/31 июля 2019 года. Адвокаты "Нафтогаза" 13 января 2020 года направили письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты. Адвокаты Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточным для снятия арестов в Люксембурге, если банки и компании снимут ограничений, наложенные ими на основании арестов.

Снятие арестов стало было частью соглашений, которые "Газпром" и украинская сторона подписали в ночь на 31 декабря 2019 года. Согласно достигнутой договоренности, стороны отзывают все арбитражные и судебные иски друг против друга, по которым не приняты окончательные решения. В будущем стороны отказываются от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. "Газпром" со своей стороны обязался выплатить Украине 2,9 млрд долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража и уже исполнил это обязательство.

В пакет соглашений также входило условие о продолжении поставок газа через Украину. Транзитный контракт заключен на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в каждый из последующих четырех лет. В результате с 1 января 2020 года после истечения срока предыдущего контракта транзит российского газа через территорию Украины продолжился.