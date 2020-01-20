Алонсо может вернуться в "Формулу-1"

Напомним, что 38-летний пилот выступал в "Ф-1" с 2001 по 2018 год, дважды став чемпионом мира, после чего решил попробовать себя, выступая в других гонках. Алонсо дважды выиграл "24 часа Ле-Мана", не раз становился участником гонок Индикар, а в этом сезоне дебютировал на "Дакаре".
В беседе с журналистами Фернандо отметил, что не уверен, что еще раз вернется в пустыню:
- Если возвращаться на "Дакар", то только за победой. Но, объективно, вряд ли я смогу сделать это. Все-таки ближе всего для меня "Формула-1". Только там я ощущаю себя в свой среде и мне кажется, что пилотировать гоночный болид - это то, что я умею лучше всего.
Алонсо обещал объявить о своем решении в течение ближайшего времени.
"Я отдал миру больших моторов 18 лет своей жизни и почему бы не потратить еще пару лет, занимаясь любимым делом", - цитирует гонщика COPE.
Тем временем новый болид команды "Торо Россо", на котором выступает российский гонщик Даниил Квят, прошел все краш-тесты перед новым сезоном "Формулы-1".
Об этом сообщает официальный аккаунт команды в Twitter.
Отметим, что "Торо Россо" в скором времени должен сменить название на "Альфа Таури".
Команда представит новый болид уже совсем скоро - 14 февраля. Презентация пройдет в австрийском Зальцбурге.
Предстоящий сезон в "королевских гонках" стартует с Гран-при Австралии 15 марта этого года.