Алонсо может вернуться в "Формулу-1"

Знаменитый испанский гонщик Фернандо Алонсо, который на завершившемся ралли "Дакар-2020" занял 13-е место в общем зачете, обещал подумать над возвращением в "Формулу-1".

Напомним, что 38-летний пилот выступал в "Ф-1" с 2001 по 2018 год, дважды став чемпионом мира, после чего решил попробовать себя, выступая в других гонках. Алонсо дважды выиграл "24 часа Ле-Мана", не раз становился участником гонок Индикар, а в этом сезоне дебютировал на "Дакаре".

В беседе с журналистами Фернандо отметил, что не уверен, что еще раз вернется в пустыню:

- Если возвращаться на "Дакар", то только за победой. Но, объективно, вряд ли я смогу сделать это. Все-таки ближе всего для меня "Формула-1". Только там я ощущаю себя в свой среде и мне кажется, что пилотировать гоночный болид - это то, что я умею лучше всего.

Алонсо обещал объявить о своем решении в течение ближайшего времени.

"Я отдал миру больших моторов 18 лет своей жизни и почему бы не потратить еще пару лет, занимаясь любимым делом", - цитирует гонщика COPE.

Тем временем новый болид команды "Торо Россо", на котором выступает российский гонщик Даниил Квят, прошел все краш-тесты перед новым сезоном "Формулы-1".

Об этом сообщает официальный аккаунт команды в Twitter.

Отметим, что "Торо Россо" в скором времени должен сменить название на "Альфа Таури".

Команда представит новый болид уже совсем скоро - 14 февраля. Презентация пройдет в австрийском Зальцбурге.

Предстоящий сезон в "королевских гонках" стартует с Гран-при Австралии 15 марта этого года.