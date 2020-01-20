Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

По словам депутата, есть два способа регулирования вопроса: внести правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей или внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе - закон о банках и о национальной платежной системе.

Неверов также сообщил, что инициативу поддерживают в Банке России. "Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной, в присутствии других коллег - руководителей фракций", - уточнил он. Поддержит законопроект и первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Он отмечает, что отмена комиссии важна в первую очередь для малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров. При этом сами банки ощутимого ущерба не понесут.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев добавил, что населению с низкими доходами сегодня непросто оплачивать растущие тарифы ЖКХ. По его мнению, социальные платежи вообще должны быть освобождены от каких-либо комиссий.