Белорусские Логойск и Силичи попали в список лучших курортов СНГ

То, что старый друг лучше новых двух, можно часто услышать в качестве резона у любителей зимнего спорта на горных трассах Логойска и Силачи в Беларуси. Азартный отдых на местных заснеженных склонах уже давно выбирают жители российских регионов. Кстати, многие из них приводят сюда и своих детей осваивать горные лыжи, хотя знатоки утверждают, что оба центра интересны и для профессиональных асов.

Не случайно Логойск и Силичи в наступившем году в очередной раз вошли в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов стран Содружества у туристов из Союзного государства, подтверждает туристический портал Турстат.

Здесь в распоряжении гостей удивительные по красоте серпантинные спуски, прокат горнолыжного снаряжения, услуги подъемника, а новичкам опытные мастера всегда готовы предложить и практические уроки. Как уже убедился "СОЮЗ", администраторы комплексов ухитряются не только моделировать трассы, но и поддерживать в приличном состоянии старые маршруты, применяя для этого снежные пушки и иные достижения лыжной инфраструктуры.

И хотя, надо признать, перепад высот на местных трассах не самый крутой, экстремалов устраивает грамотное обустройство трасс, позволяющих даже спортсменам успешно готовиться к международным гонкам.

Имеет значение для гостей и тот факт, от столицы до здешних зимних красот буквально рукой подать, что делает их комфортными и в транспортном отношении. Раубичи по привычке старожилы именуют "типичным пригородом", а время до Логойска от Минска на маршрутке занимает чуть больше четверти часа.

Кроме того, гостеприимные хозяева утверждают, что есть еще пять серьезных аргументов, которые манят знатоков зимнего отдыха в Синеокую: привлекательная атмосфера для семейного отдыха, национальное гостеприимство, дешевое проживание и аппетитная белорусская кухня.

Турстат уточняет, что лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены также в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. В первую десятку лучших мест для горнолыжного отдыха, посещаемых туристами, входят Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Цахкадзор в Армении, Каракол в Кыргызстане и Чимган в Узбекистане.