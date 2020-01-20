Более 8 млн россиян смотрели Послание Путина Федеральному Собранию по ТВ

Телетрансляцию Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Cобранию смотрели почти 8,4 миллиона россиян, такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на отчет компании Mediascope.

Аудитория, то есть среднее количество человек, смотревших обращение, составила 8,39 миллиона человек, а ее охват, то есть среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту - 14,78 миллиона человек (10,8%).

Рейтинг обращения - среднее количество человек, смотревших его в процентах от всего населения - составил 6,2%, а доля аудитории, то есть среднее количество смотревших именно обращение от всех россиян, у которых был в этот момент включен телевизор, - 35,6%.

Замеры проводились по Первому каналу, "России 1", "России 24", "МИР" и ОТР, учитывался домашний и дачный просмотр.

Данные представлены по всей России по населению в возрасте от 4 лет, а не только по городам с населением более 100 тысяч человек, как это было в предыдущие годы.