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20.01.2020 15:19
Рубрика: Власть

Более 8 млн россиян смотрели Послание Путина Федеральному Собранию по ТВ

Текст: Ксения Воронцова

Телетрансляцию Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Cобранию смотрели почти 8,4 миллиона россиян, такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на отчет компании Mediascope.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Аудитория, то есть среднее количество человек, смотревших обращение, составила 8,39 миллиона человек, а ее охват, то есть среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту - 14,78 миллиона человек (10,8%).

Рейтинг обращения - среднее количество человек, смотревших его в процентах от всего населения - составил 6,2%, а доля аудитории, то есть среднее количество смотревших именно обращение от всех россиян, у которых был в этот момент включен телевизор, - 35,6%.

Замеры проводились по Первому каналу, "России 1", "России 24", "МИР" и ОТР, учитывался домашний и дачный просмотр.

Данные представлены по всей России по населению в возрасте от 4 лет, а не только по городам с населением более 100 тысяч человек, как это было в предыдущие годы.

Власть Работа власти Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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