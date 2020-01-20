ЦБ предупредил о рисках потери маржи при рефинансировании ипотеки

Банкам стоит проводить отдельную оценку процентных рисков при рефинансировании ипотечных кредитов, рекомендовал Центробанк.

Сейчас ставки по ипотеке быстро снижаются, что будет способствовать росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, отмечает Центробанк в докладе регулятора о лучших практиках управления процентным риском по банковскому портфелю в кредитных организациях.

"В частности, такой продукт, как ипотечные жилищные кредиты, в силу его высокой срочности и наличия встроенной опциональности в виде возможности досрочного погашения и рефинансирования заемщиками по сниженной ставке заслуживает отдельной оценки банками на предмет процентного риска", - отмечает Центробанк.

В частности, Центробанк рекомендовал "составлять суждения и допущения о возможном отклонении фактического срока погашения инструмента или срока пересмотра процентной ставки по инструменту от условий договора по этому инструменту из-за наличия встроенных в договор опционов, реализация которых зависит в том числе от поведения клиентов".

Снижение ставок по кредитам способствует снижению долговой нагрузки заемщиков, то есть кредитные риски снижаются. Однако это может привести и к сокращению процентной маржи банков, отмечает ЦБ. Поэтому банкам стоит проводить анализ процентного риска не только по балансу в целом, но и в разрезе наиболее значимых для банка продуктов и бизнес-линий, считают в ЦБ.

Средняя ставка по ипотеке в рублях в ноябре 2019 года, по данным ЦБ, обновила минимальное за последние два года значение в 9,19% после 9,4% в октябре.