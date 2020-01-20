Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Евгений Гайва 
17:23 20.01.2020

ЦБ предупредил о рисках потери маржи при рефинансировании ипотеки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банкам стоит проводить отдельную оценку процентных рисков при рефинансировании ипотечных кредитов, рекомендовал Центробанк.

Путин призвал банки активнее включаться в программу ипотеки под 2%

Сейчас ставки по ипотеке быстро снижаются, что будет способствовать росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, отмечает Центробанк в докладе регулятора о лучших практиках управления процентным риском по банковскому портфелю в кредитных организациях.

"В частности, такой продукт, как ипотечные жилищные кредиты, в силу его высокой срочности и наличия встроенной опциональности в виде возможности досрочного погашения и рефинансирования заемщиками по сниженной ставке заслуживает отдельной оценки банками на предмет процентного риска", - отмечает Центробанк.

В частности, Центробанк рекомендовал "составлять суждения и допущения о возможном отклонении фактического срока погашения инструмента или срока пересмотра процентной ставки по инструменту от условий договора по этому инструменту из-за наличия встроенных в договор опционов, реализация которых зависит в том числе от поведения клиентов".

Расширение программы маткапитала приведет к росту спроса на недвижимость

Снижение ставок по кредитам способствует снижению долговой нагрузки заемщиков, то есть кредитные риски снижаются. Однако это может привести и к сокращению процентной маржи банков, отмечает ЦБ. Поэтому банкам стоит проводить анализ процентного риска не только по балансу в целом, но и в разрезе наиболее значимых для банка продуктов и бизнес-линий, считают в ЦБ.

Средняя ставка по ипотеке в рублях в ноябре 2019 года, по данным ЦБ, обновила минимальное за последние два года значение в 9,19% после 9,4% в октябре.

Сейчас читают

Банки
08:20

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ. Сегодня она составляет от 0,5 до 2 процентов от суммы платежа

Жилая недвижимость
19.01.2020

Выросла доля домов, строящихся с использованием эскроу-счетов

Выросла доля домов, строящихся с использованием эскроу-счетов

Доля жилья, строящегося с использованием эскроу-счетов, выросла за месяц на 3%. Если не брать в расчет наиболее крупные компании, для которых действуют немного другие правила, то количество проектов по новой схеме превысило уже 26%

Земля
17.01.2020

Названы регионы России с дорогой и дешевой землей

Названы регионы России с дорогой и дешевой землей

За год участки под индивидуальное жилищное строительство подешевели в среднем по России на 7,7 процента. Однако во многих крупных городах цены, наоборот, выросли. Возглавляет этот список Владивосток