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Рубрика: Спорт

Australian Open: Победа Александровой, неудачи Потаповой и Калинской

Текст: Максим Домчев
На стартовавшем Открытом чемпионате Австралии по теннису Россия понесла первые потери.
Екатерина Александрова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Екатерина Александрова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Екатерина Александрова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Первая ракетка России Екатерина Александрова смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В стартовом поединке она встречалась с представительницей Швейцарии Джил Тайхман.

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Россиянка выиграла стартовый сет 6:4, но затем с таким же результатом уступила во втором. 25-летняя Александрова сумела собраться в решающем сете и довести дело до победы - 6:2. В следующем круге она сыграет с победительницей пары Кайя Канапи (Эстония) - Барбора Крейчикова (Чехия).

Анастасии Потаповой откровенно не повезло со жребием. В стартовом матче она встречалась с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс и уступила в двух сетах - 0:6, 3:6.

Неудача постигла и Анну Калинскую. В матче первого круга она встречалась с представительницей Китая Чжэн Сайсай. Россиянка уступила в двух сетах 3:6, 2:6.

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