Число заболевших пневмонией в Китае увеличилось до 217 человек

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 217 человек. По данным агентства Синьхуа, 198 случаев зарегистрировано в Ухани, 5 - в Пекине, 14 - в провинции Гуандун. Еще семь человек были госпитализированы в различных частях страны с подозрением на пневмонию (пока диагноз не подтвержден).

Согласно последним данным, три человека скончались от осложнений, вызванных этим заболеванием, для которого характерны повышенная температура, кашель и одышка.

Пока случаев передачи болезни от человека к человеку не выявлено, однако во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый короновирус может передаваться воздушно-капельным путем.

Известно, что вспышка заболевания в Ухане - административном центре провинции Хубэй была зарегистрирована на местном оптовом продуктовом рынке. По предварительным данным, заболевшие могли заразиться при контакте с животными или сырыми морепродуктами.

Власти Китая приступили к установке специальных детекторов для выявления инфицированных коронавирусом нового типа. Оборудование было смонтировано в аэропорту и на вокзалах города Ухань, где больше всего заболевших.