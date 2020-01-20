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20.01.2020 20:33
Рубрика: Общество

Бюджетное место ближе к дому

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Количество бюджетных мест в российских вузах будет не просто ежегодно расти: в приоритетном порядке их должны отдавать в региональные высшие учебные заведения. А еще предложено дать студентам право уже после второго курса менять направление подготовки. Что думают об этом ректоры?

Валерий Фальков, ректор Тюменского госуниверситета:

Фото: PhotoXPress
Бюджетных мест в региональных медвузах станет больше

- У многих региональных вузов очень хорошие конкурентные программы обучения. Поэтому акцент на усиление университетов в регионах абсолютно оправдан. Каждый регион уникален, и необходимо на федеральном уровне разработать механизмы, которые позволят вузам совместно с региональной властью распределять бюджетные места на те или иные направления в зависимости от потребностей рынка труда и спроса со стороны абитуриентов.

Александр Гуляков, ректор Пензенского госуниверситета:

- Рынок труда сегодня очень прогрессивен. Порой профессии трансформируются даже быстрее, чем длится цикл подготовки студента. Возможность смены направления подготовки или программы обучения даст возможность выпускнику гибко перестроиться с учетом своих профессиональных склонностей и взглядов. Это повысит процент тех, кто будет работать по специальности после окончания вуза. И отчасти позволит решить проблему профессионального выгорания.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Путин: Необходимо увеличивать количество бюджетных мест в вузах

Игорь Петухов, врио ректора Поволжского государственного технологического университета:

- Не секрет: часть студентов поступают на ту или иную специальность не вполне осознанно. Отсюда - отчисления, учеба не в радость, работа не по профессии. Возможность выбора нового направления подготовки после второго курса поможет скорректировать образовательную траекторию на раннем этапе. Это позволит сохранить потенциал талантливых молодых людей и предоставить им максимальный спектр возможностей для личностного и профессионального роста.

Елена Катаева, ректор МГТУ "СТАНКИН":

- Бюджетные места в приоритетном порядке должны увеличиваться в региональных вузах. И здесь полезно развивать сетевые формы их взаимодействия с вузами - лидерами в тех или иных направлениях подготовки, что позволит предложить студентам, обучающимся в регионах, лучшие практики отечественного образования.

Эксперт: Студентов нельзя ограничивать рамками одной учебной программы

Текст: Мария Агранович
Образование сохранит свою массовость, но при этом индивидуальному подходу будет уделяться приоритетное внимание. Такой вывод делает на основе положений "образовательного блока" президентского Послания директор Центра трансформации образования Московской школы управления СКОЛКОВО Ольга Назайкинская.

- Наиболее важную тенденцию глава государства видит в обеспечении доступа педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрении индивидуальных подходов к обучению, направленных на раскрытие способностей каждого ребенка, - говорит эксперт. - Но повышение качества образования зависит не только от школы и ресурсов, которые имеются в ее распоряжении. В случае если школа не может позволить хорошие лаборатории, занятия могут проходить на другой базе, но при этом быть встроены в основной учебный процесс. Параллельно может развиваться великолепно оснащенный кванториум.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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Президент сделал акцент на усилении роли классного руководства и предложил уже с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей.

- Сегодня переосмысляется функционал классных руководителей, - считает Ольга Назайкинская. - Из формальных администраторов класса они становятся полноценными наставниками. Если это удастся реализовать, можно будет говорить о появлении института тьюторства, без которого не возможна индивидуальная траектория развития школьника. Это потребует серьезной работы с квалификацией педагогов и внедрения новых подходов в базовом педагогическом образовании.

По мнению Ольги Назайкинской, важный момент - ежегодное увеличение бюджетных мест в вузах, в первую очередь, в регионах.

- Однако нельзя допустить, чтобы это стало самоцелью, - отмечает она. - Обоснованным выглядит повышение среднего балла на эти бюджетные места. Иначе абитуриенты будут оставаться в своих регионах только из-за отсутствия возможности бесплатно поступить в столичный вуз. Сами университеты необходимо трансформировать, а не просто поддерживать дополнительными бюджетными местами заведомо неконкурентные заведения.

Фото: Google
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Еще одна цитата из послания: "Нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии".

- Это очень хорошее предложение, - подчеркивает Назайкинская. - Подобная система существует во всех странах-лидерах по образованию. Наиболее талантливые студенты не могут быть зажаты в рамках одной программы. С одной стороны, это даст возможность студентам определиться со своим профилем не сразу, а после 2 курса. Тогда первые два года он сможет посвятить получению качественной содержательной базы и самоопределению. С другой стороны, больше вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и компетенциями из "смежных" областей, тем самым получив более конкурентоспособное образование. Задача, как и сказал президент, сложная. Но если получится, то университеты смогут привлекать не только самых талантливых российских студентов, но и иностранцев.

Общество Образование

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