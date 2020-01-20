Количество бюджетных мест в российских вузах будет не просто ежегодно расти: в приоритетном порядке их должны отдавать в региональные высшие учебные заведения. А еще предложено дать студентам право уже после второго курса менять направление подготовки. Что думают об этом ректоры?

Валерий Фальков, ректор Тюменского госуниверситета:

- У многих региональных вузов очень хорошие конкурентные программы обучения. Поэтому акцент на усиление университетов в регионах абсолютно оправдан. Каждый регион уникален, и необходимо на федеральном уровне разработать механизмы, которые позволят вузам совместно с региональной властью распределять бюджетные места на те или иные направления в зависимости от потребностей рынка труда и спроса со стороны абитуриентов.

Александр Гуляков, ректор Пензенского госуниверситета:

- Рынок труда сегодня очень прогрессивен. Порой профессии трансформируются даже быстрее, чем длится цикл подготовки студента. Возможность смены направления подготовки или программы обучения даст возможность выпускнику гибко перестроиться с учетом своих профессиональных склонностей и взглядов. Это повысит процент тех, кто будет работать по специальности после окончания вуза. И отчасти позволит решить проблему профессионального выгорания.

Игорь Петухов, врио ректора Поволжского государственного технологического университета:

- Не секрет: часть студентов поступают на ту или иную специальность не вполне осознанно. Отсюда - отчисления, учеба не в радость, работа не по профессии. Возможность выбора нового направления подготовки после второго курса поможет скорректировать образовательную траекторию на раннем этапе. Это позволит сохранить потенциал талантливых молодых людей и предоставить им максимальный спектр возможностей для личностного и профессионального роста.

Елена Катаева, ректор МГТУ "СТАНКИН":

- Бюджетные места в приоритетном порядке должны увеличиваться в региональных вузах. И здесь полезно развивать сетевые формы их взаимодействия с вузами - лидерами в тех или иных направлениях подготовки, что позволит предложить студентам, обучающимся в регионах, лучшие практики отечественного образования.