Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 января

Единственная ученица Мессинга

Фото: Первым каналом

Премьера сериала "Ученица Мессинга" - на Первом канале. Главные роли в нем сыграли Татьяна Чердынцева, Юрий Беляев, Кирилл Гребенщиков и Екатерина Вилкова. Сериал - мистическая мелодрама о судьбе ученицы Вольфа Мессинга. По сюжету шестнадцатилетняя Оля едет с матерью на Рижское взморье, где встречает Мессинга - знаменитого эстрадного артиста-менталиста, дающего концерт в Юрмале. Мессинг сразу же распознаёт особый дар у девушки и предлагает ей стать его ученицей. Оля в растерянности, её родители в смятении, но, сами того не понимая, они в точности выполняют все негласные распоряжения Мессинга...

Таким образом, обладая экстрасенсорным даром и неординарными способностями, Ольга становится сначала ассистенткой знаменитого эстрадного артиста-менталиста, а затем сама известной артисткой, показывающей на эстраде "психологические опыты".

Сценаристы основывались на воспоминаниях Ольги Мигуновой из ее автобиографии. В то же время, по разным причинам, многие имена, даты и места событий были изменены. Ольга Мигунова была единственной ученицей Вольфа Мессинга. Почти пять лет они с Вольфом ездили по стране и показывали программу "Психологические опыты". Дальше Ольга начала самостоятельный путь. Она стала доктором медицинских наук, дипломированным психотерапевтом. О своей жизни Ольга Петровна написала книгу "Белый шаман".

"Меня играет белорусская актриса Татьяна Чердынцева, а Вольфа Мессинга - заслуженный артист РФ Юрий Беляев. В этом фильме будет показано, как работают гипнотизеры, а также важные периоды моей жизни - предсказания Мессинга и работа уже без него. Вольф Григорьевич говорил, что будет помогать мне и после его смерти...Когда я готовила Татьяну Чердынцеву к съемкам, я ей сказала: "Давай так. Будь осторожной во время работы над 13-й и 14-й серией". Она ответила: "Я не верю в мистику, что может что-то произойти"… - рассказывает женщина. - Однажды ночью, когда я находилась вдали от России и отдыхала в Черногории, ко мне во сне приходит Вольф Мессинг. Он спасал меня в автомобильной катастрофе. Меня разбудила внучка, я проснулась в холодном поту. После этого позвонила Татьяне, спрашиваю: "Что случилось?" Она говорит: "Ольга Петровна, я поверила в мистику, поверила в вас". Оказалось, что на съемках 13-й серии Таня попала в аварию", - отрывок из интервью Ольги Мигуновой.

Татьяна Чердынцева действительно попала в аварию во время работы на съемках и перенесла серьезную операцию. Актрисе пришлось заново учиться жить и говорить. Съемки были приостановлены на несколько месяцев. Фильм досняли позже, со здоровьем у актрисы уже все хорошо.

Первый канал, 20-23 января, 21.30

Новая ведущая "Ревизорро"

На канал "Пятница!" возвращается культовый проект "Ревизорро". Новой ведущей стала экс-участница реалити-шоу "Пацанки" Ксения Милас. Объектами проверок нового ревизорро станут в первую очередь заведения, которые ранее не удалось проверить Елене Летучей. Места, из которых с кулаками выгоняли съемочную группу "Ревизорро" и грозили расправой. Ксения Милас восстановит справедливость и, наконец, покажет, что скрывают от потребителей агрессивные рестораторы и работники сферы услуг.

"Большинство сотрудников общепита относятся к своей работе исключительно как к месту зарабатывания денег. Их не волнует здоровье людей и то, в каких условиях и из чего готовят. Я предпочитаю есть дома. И вам советую. Каждый раз, заходя на кухню какого-либо заведения, я с ужасом думаю о том, что нас ждет на этот раз. Но я сама взвалила на себя эту ответственность. Для меня это миссия справедливости. Мне нравится быть ведущей. Я хочу крушить, вершить, сносить, добиваться", - говорит Ксения Милас, ведущая "Ревизорро".

"Пятница!", 26 января, 14:00

Удивительная Талызина

22 января любимая актриса театра и кино, народная артистка России Валентина Талызина отмечает 85-летний юбилей. Премьера документального фильма "Валентина Талызина "Время не лечит" приурочена к дате. Валентина Талызина - великолепная актриса, которая никогда не гналась за первыми ролями и всегда знала цену своему голосу. Когда на съемках "Иронии судьбы…" встал вопрос, чьим голосом будет говорить героиня Барбары Брыльской, Рязанов тут же предложил Валентине Илларионовне попробовать. Перед этим перепробовал уже 15-20 артисток и его не устраивало. Голос подошел - Рязанов не ошибся.

"А как мама читает стихи! Просто фантастически! Каждый раз плачу, когда слышу "С любимыми не расставайтесь". Просто сразу все, плачу", - признается дочка Валентины Талызиной актриса Ксения Хаирова.

Из чего еще соткана актриса и удивительная женщина Валентина Талызина? Сама признается, что живет от счастья к несчастью, от несчастья к счастью - и так было всегда, сколько себя помнит. Любящие родители и уход из семьи отца во время войны, бомбежки и голод, и тут же - первая любовь, замужество и измена, предательство и развод, кино, театр и слава. Валентине Илларионовне есть о чем вспомнить и о чем рассказать.

В фильме принимают участие дочь и внучка актрисы, актеры и режиссеры, Евгений Стеблов, Роман Виктюк, Марина Яковлева, Игорь Золотовицкий, Анатолий Васильев, Ольга Субботина и другие. К юбилею Валентины Талызиной в эфире телеканала "Россия К" программа "Линия жизни" (25 января, 17:35) и художественный фильм "Арбатский мотив" (25 января, 18:25).

Первый канал, 26 января, 15:35; "Россия К", 25 января, 17:35 и 18:25.

Дорогой Высоцкого

Ежегодная премия Владимира Высоцкого "Своя колея" была учреждена в 1997 году. Лауреатами становятся те, кто не изменяет своим убеждениям, кому сегодня захотел бы посвятить песню Владимир Высоцкий, люди, чья жизнь и творчество созвучны темам его поэзии. Главным критерием в определении лауреатов является способность твердо следовать в жизни своей колее, несмотря ни на какие препятствия и повороты судьбы.

На торжественном вечере, в эфире Первого канала, по традиции, прозвучат песни Высоцкого в исполнении известных музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства. Принимают участие: Александр Яцко, Сергей Безруков, Зара, Юлия Савичева, Анатолий Белый, Диана Арбенина, Эмиль Кадыров, Глеб Самойлов, Любовь Успенская, Ольга Кормухина, Гоша Куценко, Песни нашего века, Михаил Ефремов, Александр Маршал, Александр Ф. Скляр, Александр Домогаров, Анастасия Макеева, Тамара Гвердцители, Евгений Дятлов и другие. Ведущие - Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян.

Первый канал, 24 января, 21:30

Расследования Гереона Рата

В России одновременно со всем миром стартует третий сезон детективного сериала о Германии 20-х годов "Вавилон-Берлин". Молодой комиссар полиции Гереон Рат окунется в преступное закулисье кинематографа Веймарской республики, чтобы расследовать загадочную смерть известной актрисы. Следить за продолжением истории зрители смогут в онлайн-кинотеатре ViP Play и на телеканале ViP Premiere.

В основу сериала "Вавилон-Берлин" легла популярная серия романов немецкого писателя Фолькера Кутчера о расследованиях детектива полиции Гереона Рата. Политика и мафия, битвы за золото коммунистов и богемная ночная жизнь, классовая борьба немецких рабочих и расстрелы мятежников - такими запомнились зрителям первые два сезона ретро-детектива, одного из самых дорогих проектов немецкого телевидения. Бюджет проекта только за первые два сезона превысил 40 миллионов евро, а права на новые эпизоды были проданы в сотнях стран мира (США, Австралия, Испания, Франция, Китай и др.). В прошлом году на 32-й церемонии вручения призов Европейской киноакадемии "Вавилон-Берлин" был признан лучшим сериалом.

В новом сезоне зрители перенесутся в 1929 год - время расцвета немецкой индустрии кино. По сюжету, на старейшей киностудии Германии "Бабельсберг" при загадочных обстоятельствах погибает кинозвезда Бетти Винтер. Комиссар Рат и его помощница Шарлотта Риттер выходят на след таинственного призрака в черном плаще, но череда убийств продолжается. Постепенно детективы понимают, что за смертями стоят большие деньги преступного мира, отмываемые через кинопроизводство. Одновременно Гереону Рату придется встретиться с призраками прошлого: спасти невинно осужденную Грету Овербэк, а также противостоять по-настоящему могущественному противнику - государственному советнику Оберсту Вендту.

Работу над третьим сезоном продолжил главный сценарист и режиссер проекта Том Тыквер ("Беги, Лола, беги!", "Парфюмер. История одного убийцы", "Облачный атлас")

ViP Play и ViP Premiere, с 26 января

Евгения Дмитриева: просто молодец!

"Всегда улыбчивая, всегда дружелюбная, всегда хорошо настроенная, всегда позитивная. Молодец, просто молодец!" - так о своей коллеге Евгении Дмитриевой отзывается Олег Меньшиков. Убедиться в правоте актера и режиссера можно, посмотрев выпуск программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

"Олег Меньшиков сыграл огромную роль в моей жизни, - признается Евгения Дмитриева. - Я еще почти ничего не играла, а он ставил "Горе от ума". И кто-то из коллег спросил: "А почему именно она?". На что он ответил: "Потому что я так хочу". Я, всегда послушная, это услышала и подумала: "А что, так можно?" (Хохочет). Олег Евгеньевич зарядил меня этим "Хочу так".

Сейчас на счету актрисы множество кино- и театральных работ. Также она преподает в Школе-студии МХАТ, где часто рассказывает своим студентам о случаях из своей жизни. Например, как она снималась в своей первой картине.

"Первая роль - в фильме "Китайскiй сервизъ", это 1997 год. Когда я приехала на озвучку и увидела себя, подумала: "Какой кошмар…" Что же так огорчило Дмитриеву тогда? Как на съемках ей помог Сергей Никоненко? Почему роль в сериале "Крик совы" стала для нее особенной? Из-за чего она называет себя клоуном?

Евгения признается, что все в ее жизни началось после 35 лет - и настоящая карьера, и счастливая личная жизнь. Сейчас она замужем, у нее подрастают 8-летний сын Марк и годовалая дочка Маруся. Несмотря на большую занятость, она старается как можно больше времени уделять семье.

"ТВ Центр", 22 января, 13:35.

Вспомним Раневскую

В известном цикле канала "ТВ Центр" - премьера: фильм, посвященный великой актрисе, под названием "Прощание. Фаина Раневская".

"Перед смертью она просила выбить на своем надгробии надпись: "Умерла от отвращения". И её короткие оценки жизненных ситуаций называют гениальными! Но эпитафии про "отвратительную жизнь" на могиле Фаины Раневской нет, её последний приют охраняет бронзовая собака Мальчик - любимый и самый близкий "человек" великой актрисы, бесконечно талантливой и бесконечно одинокой…

"ТВ Центр", 22 января, 23:05

Любовь и верность

Новый документальный фильм "Я смерти тебя не отдам" - на канале "ТВ Центр". Это рассказ о тех, кто не на экране, а в настоящей жизни отдали себя служению самому высокому чувству. О людях, сумевших продлить жизнь своим половинкам в, казалось бы, безысходной ситуации.

18 лет боролась за мужа Тамара Сёмина, до последнего не сдавалась Ольга Науменко, Леонид Каюров почти четверть века ухаживал за умирающей от рассеянного склероза женой Ириной Корытниковой, ничем не болевший Роман Ткачук пережил жену, Майю Гнездовскую, всего на несколько часов - без любимого человека сердце Романа отказывалось биться...

В фильме участвуют: Тамара Сёмина, Леонид Каюров, Ольга Науменко, Зоя Зелинская, Екатерина Васильева, Михаил Филиппов, Марина Александрова, и другие.

"ТВ Центр", 23 января, 23:05

Пять миллионов за хороший юмор

Резиденты шоу "Что было дальше?" Рустам Рептилоид и Тамби Масаев, Женя Синяков и Андрей Бебуришвили из Comedy Club, дядя Витя и другие самые яркие участники "Comedy Баттл" прошлых лет снова выйдут на легендарную сцену. На ТНТ стартует десятый сезон одного из самых масштабных юмористических проектов в истории российского телевидения.

В этом году организаторы разыграют самый большой приз среди всех проектов ТНТ этого телесезона: 5 миллионов рублей. По прошествии девяти сезонов "Comedy Баттл" уже не нуждается в представлении. Все прекрасно знают, что это лучшая телевизионная площадка для молодых комиков, которая отлично подходит для всех видов юмора. Здесь выступают с миниатюрами, фокусами, пантомимой, интерактивом, стендапом, музыкальными номерами и многими другими жанрами. Никаких ограничений! Нет, все-таки одно, но важное условие есть: выступление должно быть смешным. В "Comedy Баттл" мечтают попасть не только начинающие комики, но и уже состоявшиеся звезды. Именно поэтому в десятом сезоне шоу в жюри будет много громких имен: Гарик Харламов, Семен Слепаков, Алексей Щербаков, Мигель, Руслан Белый, Ольга Бузова, Баста, Илья Соболев, Андрей Бебуришвили, Давид Цалаев, Ольга Картункова, Леван Горозия и Антон Шастун. Более того, в самом первом выпуске в кресле жюри окажется бессменный ведущий "Comedy Баттл" Павел Воля, который составит компанию Илье Соболеву и Басте.

ТНТ, 24 января в 22:00

Смешной? Не правда ли, смешной?

Телеканал "Супер" покажет сериал про русского Мистера Бина. 25 января на нем стартует комедийный многосерийный фильм "Гоша" от продюсера Резо Гигинеишвили. История неуклюжего чудака с застенчивой улыбкой покажет, каким был бы знаменитый Мистер Бин, если бы он жил в современной России.

Главный герой в исполнении известного армянского актера и комика Арзуманяна Мкртыча вызывает улыбку с первого взгляда. Этот невероятно обаятельный недотепа с вечно растрепанными волосами не расстается с потрепанным портфелем, в котором, кажется, есть все на свете, от бутерброда с колбасой до аквариума с золотой рыбкой. Невозможно сказать наверняка, сколько Гоше лет. Но совершенно очевидно, что он - "мужчина в самом расцвете сил". Каждый эпизод Гошиной жизни - увлекательная история о большом ребенке в большом городе, светлая, добрая и немного грустная.

"Супер", 25 января, 11:30.

Темные тайны прибрежного города

На телеканале Spike состоится премьера британского сериала "Убийство в заливе". Это криминальная драма о расследовании запутанного дела по исчезновению подростков-близнецов в прибрежном английском городке. Главную роль исполнила Морвен Кристи, известная зрителям по фильму "Молодая Виктория" и мини-сериалу "Испытание невиновностью". В отличие от многих детективных сериалов, ведущим героем "Убийства в заливе" является не опытный сыщик, а инспектор по связям с родственниками, трагически потерявшими близких. Эта должность широко распространена в Великобритании и создана для обеспечения психологической поддержки семьи пострадавшего на протяжении всего расследования.

Действие разворачивается в небольшом городе Моркам на берегу одноименного залива, признанного одним из самых небезопасных районов Англии, в водах которого часто кто-то погибает. Когда молодому сотруднику полиции Лизе Армстронг поручают дело по исчезновению двух школьников, она видит в ситуации очередной несчастный случай, пока не сталкивается с неожиданными обстоятельствами. "Убийство в заливе" - это не только криминальная драма, но и психологический триллер.

Сериал собрал сильную съемочную команду: над детективом работали Ли Хейвен Джонс и Ричард Кларк, режиссеры популярного сериала "Доктор Кто", а также Роберт Куинн, сценарист известного ситкома "Клиника".

Spike, с 20 января, 17:35

Раскрой "Синюю книгу"

Второй сезон сериала "Проект "Синяя книга"" (Project Blue Book) - на КиноПоиск HD. Он выходит на день позже мировой премьеры и будет доступен в России только на этом ресурсе.

Сериал, совместного производства США и Канады, рассказывает о том, как в 1950-е годы астроном Дж. Аллен Хинек и капитан ВВС США Майкл Квинн разбираются со свидетельствами появления НЛО. В ходе расследования они натыкаются на правительственный заговор, скрывающий от населения правду. "Проект "Синяя книга" стал самым просматриваемым новым художественным сериалом на кабельном телевидении США в прошлом сезоне, а также самым популярным сериалом телеканала History за последние шесть лет. Продюсер проекта - лауреат "Оскара" Роберт Земекис ("Форрест Гамп", "Назад в будущее", "Полярный экспресс", "Экипаж").

КиноПоиск, с 22 января