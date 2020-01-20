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20.01.2020 08:00
Рубрика: Культура

Что посмотреть по ТВ к 100-летию Федерико Феллини

Текст: Сусанна Альперина
20 января исполняется 100 лет со дня рождения Федерико Феллини.
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

В этот день в эфире телеканала "Россия К" - художественный фильм "8 1/2" (20:30), документальный фильм "Алхимик кино. Вспоминая Феллини" (22:40) и программа "Кинескоп" с Петром Шепотинником (23:50; повтор 21 января в 13:35).

Талант выдающегося кинорежиссера и сценариста изменил весь кинематограф XX столетия. "Дорога", "Ночи Кабирии", "Сладкая жизнь", "8 1/2", "Джульетта и духи", "Амаркорд", "Репетиция оркестра", "Город женщин" - многие его ленты еще при жизни режиссера назвали классикой мирового кинематографа. Он собрал рекордное количество наград и премий, объяснил миру, что такое la dolce vita, придумал, что назойливых журналистов нужно именовать "папарацци", но главное - изобрел совершенно новый киноязык.

Фото: kinopoisk.ru
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В документальном фильме "Алхимик кино. Вспоминая Феллини" современные российские режиссеры, художники, артисты, кинокритики рассказывают, какое впечатление на них произвели фильмы Феллини и размышляют о том, какое влияние оказало его творчество на отечественное искусство в целом.

Участвуют: режиссеры Павел Лунгин, Ираклий Квирикадзе, Андрей Хржановский, Владимир Мирзоев, Евгений Цымбал, Роман Либеров, кинодраматург Павел Финн, кинокритик, сценарист Ирина Павлова, художники и режиссеры Дмитрий Крымов и Теодор Тэжик, а также артисты Слава Полунин и Наталия Фиссон. В фильме принимает участие вдова Тонино Гуэрры Лора Гуэрра.

Тема программы "Кинескоп" с Петром Шепотинником, посвященной Федерико Феллини - "Итальянское кино сегодня". В ней - интервью с руководителем крупнейшей римской киностудии "Чинечитта" Роберто Чикутто, который делится воспоминаниями о выдающемся художнике.

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