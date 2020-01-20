Очередной тур регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги завершился топ-матчем, в котором питерский "Зенит" принимал ЦСКА - 82:63 в пользу московской команды.

Главная интрига сегодняшней встречи лежала на поверхности. Начиная с сезона 2016/17, то есть на протяжении последних трех лет армейцы не одержали ни одной победы на берегах Невы в рамках регулярных чемпионатов Единой лиги. ЦСКА обыгрывал "Зенит" на выезде в плей-офф Единой лиги, уже в этом сезоне был сильнее питерцев в Евролиге, но все это - другие истории.

К слову, в первом матче текущей "регулярки" Единой лиги в Москве ЦСКА "Зениту" тоже уступил - 79:82. Надо ли говорить, что команда Димитриса Итудиса пожаловала в Питер предельно мотивированной.

"Считаем, что завершаем "тройную неделю", ведь "Зенит" - команда Евролиги, - сказал греческий наставник ЦСКА, подразумевая тот факт, что на днях армейцы провели "сдвоенные" матчи против испанских "Реала" и "Басконии" в главном турнире Европы. - Наши нынешние соперники обладают определенными качествами, и одним из важнейших является борьба за отскок.

Турнирную мотивацию тоже никто не отменял. ЦСКА приехал в Питер, удерживая вторую строчку в "регулярке", но учитывая плотность в таблице, очковые потери чреваты. "Зенит" подошел к игре пятым.

Хозяева сегодня не смогли похвастаться оптимальным составом. Из-за травм в заявке не оказалось лидеров команды Густаво Айона и Остина Холлинза. Восполнить кадровые потери "Зенита" были призваны болельщики, которые практически до отказа заполнили семитысячную арену.

Впрочем, ЦСКА к давлению трибун не привыкать. Гости сразу вышли вперед и до большого перерыва ни разу не уступили лидерство в счете. "Зениту" в первой четверти в целом удавалось выдерживать темп соперника. И это несмотря на отвратительную реализацию бросков из-за дуги - всего лишь одна удачная попытка из девяти. А за всю первую половину встречи питерцы сумели поразить гостевое кольцо издалека лишь дважды при 14 бросках.

У ЦСКА с этим компонентом дела шли получше. За 50 секунд до конца второй четверти трехочковый Йоханнеса Фогтманна позволил москвичам впервые сделать отрыв двузначным - 35:25. Правда, "Зенит" к перерыву сократил это отставание вдвое.

Во второй половине армейцы продолжали держать дистанцию в счете и довели игру до победы. Разрыв вырос до большого уже в концовке. Лучшим бомбардирам у гостей стал Фогтманн (17 очков).