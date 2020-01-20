Деловые сообщества помогут правительству готовить отзывы на законопроекты

Министерство юстиции России подготовило проект постановления правительства, которое подключает ведущие деловые объединения предпринимателей к подготовке официальных отзывов правительства на законопроекты.

По сути, ведомство предлагает максимально расширить перечень нормативно-правовых актов, требующих оценки на соответствие принципам, которыми руководствуется механизм "регуляторной гильотины". Теперь специальная подкомиссия при Правительственной комиссии по проведению административной реформы получит возможность давать предложения на законопроект, касающийся обязательных требований. В состав этой подкомиссии как раз и входят представители делового сообщества. Их замечания поступят в то ведомство, которое готовит проект отзыва. Если чиновники не учтут замечания от экспертов, то разбираться с этим будет уже правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Она изучит, что было отвергнуто и почему, правы ли чиновники или они зря не прислушались. Как подчеркивают в Минюсте, требования "регуляторной гильотины" сегодня учитываются при подготовке правительственных проектов, но если речь об отзывах, здесь процедура несколько иная.

"Сегодня экспертное сообщество, в том числе представители объединений предпринимателей, широко привлекаются к подготовке правительственных законодательных инициатив, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Такая углубленная проработка позволяет обеспечить качество законопроектов. Подготовленная инициатива позволит привлекать лучших экспертов профессионального сообщества, в том числе к подготовке отзывов на законопроекты, поступающие в правительство. Это могут быть проекты, уже рассматриваемые в Госдуме или подготовленные какими-либо субъектами законодательной инициативы. Предлагаемая мера позволит повысить качество законодательной работы в целом".

Если чиновники не учтут замечания экспертов, то должны будут объяснить, почему именно

Представители делового сообщества смогут подсказать, не вводится ли проектом излишних требований, не усложняют ли работу законопослушного бизнеса и т.п. Напомним, "регуляторная гильотина" - это большая реформа контрольно-надзорной деятельности. Планируется в целом изменить все подходы к контролю за бизнесом. Требования не должны быть избыточными, а контроль удушающим.