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20.01.2020 10:55
Рубрика: Общество

Дерматолог рассказала, чем грозит обычный маникюр

Текст: Майя Бирюкова
Одна из самых популярных на сегодня косметических процедур - маникюр. Однако за ухоженность рук зачастую приходится дорого платить - не рублем, а своим здоровьем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала, каким рискам подвергает себя клиентка салона красоты, желающая сделать маникюр. Часто возникает риск подхватить инфекцию через повреждения кожи, а также грибок.

Список возможных вариантов огромный, и главное, о чем стоит помнить - о правиле использования инструментов. Они должны быть либо одноразовыми, либо упакованными в специальный пакет. Его мастер должен вскрыть при вас: это значит, что инструменты были продезинфицированы тщательным образом. Если вы видите, что специалист берет кусачки, которые уже использовались, лучше отказаться от процедуры.

Фото: iStock
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Серьезную угрозу представляет собой гель-лак. Если опустить тот факт, что материал сам по себе не экологичен и далеко не полезен для ногтей, то стоит упомянуть ультрафиолетовую лампу для сушки. Это облучение может вызвать один из самых агрессивных видов рака - меланому. Есть даже такая разновидность как подногтевая меланома: ее сложно обнаружить, если на ногти все время нанесено покрытие. Наталья Козлова напомнила о необходимости делать перерыв между использованием гель-лаков и давать ногтям отдохнуть, пишет aif.ru.

Неопытный мастер, к которому клиентка часто идет в погоне за низкой ценой, может запросто травмировать ногти. Особенно если речь идет об обрезном маникюре или педикюре. Профессиональный инструмент должен быть правильно заточен, а у мастера под рукой всегда должна быть аптечка: рана должна быть тут же обработана.

Общество Здоровье

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