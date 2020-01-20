Все дети в начальной школе получат бесплатное горячее и здоровое питание. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, оно должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.

И не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники всей страны должны быть обеспечены бесплатным питанием. По данным министерства просвещения, сегодня горячий завтрак или обед получают 4 млн учащихся 1-4 классов.

Многие регионы субсидируют питание школьников. Но единой логики нет. К примеру, Москва, Чукотка, Республика Коми нашли средства бесплатно кормить абсолютно всю началку. В Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Тюмени, Тверской области и некоторых других родители оплачивают обеды наполовину. Однако в основном ситуация иная: бесплатно в школе едят только льготники - дети-инвалиды, из малоимущих и многодетных семей. И даже для них порой средств едва хватает.

Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания:

- Сколько сегодня стоит школьный обед или завтрак в разных регионах? По нашим данным, в Ивановской области завтрак на одного ребенка в среднем стоит 35 рублей, обед - 46,8 рубля. В Чувашской Республике цена завтрака - 17,0 руб., обеда - 35,4 руб. На Камчатке завтрак в начальной школе - в среднем 59 руб., обед - 108. В Карачаево-Черкесии завтрак - 12-25 руб., обед - 45-55. В Санкт-Петербурге дети завтракают в школе за 59 руб., обедают - за 102.

Обеспечить горячее питание для всей начальной школы - очень ощутимая целевая помощь российским семьям. Если мы возьмем среднюю стоимость школьного завтрака 50 руб. или обеда - 75 руб., то родители смогут сэкономить 1000-1500 руб. в месяц. Для многих это серьезная сумма. Однако без поддержки федерального бюджета регионы не справятся. По нашим расчетам, понадобится минимум 37 млрд руб., если средства будут выделяться только на закупку продуктов. И это все без учета регионов-доноров.

Юлия Соловьева, вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций":

- У меня трое детей. Старший сын уже окончил школу, средняя дочка учится в пятом, а младшая - в первом классе. Все питались и питаются в школьной столовой. Что им нравится, то уплетают моментально. Но далеко не все. Главное, на мой взгляд, чтобы еда всегда была качественной и разнообразной, чтобы она не оставалась в тарелках. Это здорово, что в началке все малыши теперь будут в равных условиях. Потому что я знаю немало примеров, когда у льготников и у детей, за которых платят родители, были совершенно разные столы. У одних, к примеру, каша, у других - полноценный обед. Есть и еще один нюанс. В некоторых регионах даже дети из многодетных семей не получают бесплатное питание. Им обязательно нужно подтвердить низкие доходы. И порой такую справку может получить семья, которая в поддержке не так уж и нуждается. А те, кому это действительно необходимо, останутся ни с чем.