Эксперт: Студентов нельзя ограничивать рамками одной учебной программы

- Наиболее важную тенденцию глава государства видит в обеспечении доступа педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрении индивидуальных подходов к обучению, направленных на раскрытие способностей каждого ребенка, - говорит эксперт. - Но повышение качества образования зависит не только от школы и ресурсов, которые имеются в ее распоряжении. В случае если школа не может позволить хорошие лаборатории, занятия могут проходить на другой базе, но при этом быть встроены в основной учебный процесс. Параллельно может развиваться великолепно оснащенный кванториум.

Президент сделал акцент на усилении роли классного руководства и предложил уже с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей.

- Сегодня переосмысляется функционал классных руководителей, - считает Ольга Назайкинская. - Из формальных администраторов класса они становятся полноценными наставниками. Если это удастся реализовать, можно будет говорить о появлении института тьюторства, без которого не возможна индивидуальная траектория развития школьника. Это потребует серьезной работы с квалификацией педагогов и внедрения новых подходов в базовом педагогическом образовании.

По мнению Ольги Назайкинской, важный момент - ежегодное увеличение бюджетных мест в вузах, в первую очередь, в регионах.

- Однако нельзя допустить, чтобы это стало самоцелью, - отмечает она. - Обоснованным выглядит повышение среднего балла на эти бюджетные места. Иначе абитуриенты будут оставаться в своих регионах только из-за отсутствия возможности бесплатно поступить в столичный вуз. Сами университеты необходимо трансформировать, а не просто поддерживать дополнительными бюджетными местами заведомо неконкурентные заведения.

Еще одна цитата из послания: "Нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии".

- Это очень хорошее предложение, - подчеркивает Назайкинская. - Подобная система существует во всех странах-лидерах по образованию. Наиболее талантливые студенты не могут быть зажаты в рамках одной программы. С одной стороны, это даст возможность студентам определиться со своим профилем не сразу, а после 2 курса. Тогда первые два года он сможет посвятить получению качественной содержательной базы и самоопределению. С другой стороны, больше вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и компетенциями из "смежных" областей, тем самым получив более конкурентоспособное образование. Задача, как и сказал президент, сложная. Но если получится, то университеты смогут привлекать не только самых талантливых российских студентов, но и иностранцев.