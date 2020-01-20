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20.01.2020 15:17
Рубрика: Общество

Эксперт: Студентов нельзя ограничивать рамками одной учебной программы

Текст: Мария Агранович
Образование сохранит свою массовость, но при этом индивидуальному подходу будет уделяться приоритетное внимание. Такой вывод делает на основе положений "образовательного блока" президентского Послания директор Центра трансформации образования Московской школы управления СКОЛКОВО Ольга Назайкинская.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

- Наиболее важную тенденцию глава государства видит в обеспечении доступа педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрении индивидуальных подходов к обучению, направленных на раскрытие способностей каждого ребенка, - говорит эксперт. - Но повышение качества образования зависит не только от школы и ресурсов, которые имеются в ее распоряжении. В случае если школа не может позволить хорошие лаборатории, занятия могут проходить на другой базе, но при этом быть встроены в основной учебный процесс. Параллельно может развиваться великолепно оснащенный кванториум.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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Президент сделал акцент на усилении роли классного руководства и предложил уже с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей.

- Сегодня переосмысляется функционал классных руководителей, - считает Ольга Назайкинская. - Из формальных администраторов класса они становятся полноценными наставниками. Если это удастся реализовать, можно будет говорить о появлении института тьюторства, без которого не возможна индивидуальная траектория развития школьника. Это потребует серьезной работы с квалификацией педагогов и внедрения новых подходов в базовом педагогическом образовании.

По мнению Ольги Назайкинской, важный момент - ежегодное увеличение бюджетных мест в вузах, в первую очередь, в регионах.

- Однако нельзя допустить, чтобы это стало самоцелью, - отмечает она. - Обоснованным выглядит повышение среднего балла на эти бюджетные места. Иначе абитуриенты будут оставаться в своих регионах только из-за отсутствия возможности бесплатно поступить в столичный вуз. Сами университеты необходимо трансформировать, а не просто поддерживать дополнительными бюджетными местами заведомо неконкурентные заведения.

Фото: Google
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Еще одна цитата из послания: "Нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии".

- Это очень хорошее предложение, - подчеркивает Назайкинская. - Подобная система существует во всех странах-лидерах по образованию. Наиболее талантливые студенты не могут быть зажаты в рамках одной программы. С одной стороны, это даст возможность студентам определиться со своим профилем не сразу, а после 2 курса. Тогда первые два года он сможет посвятить получению качественной содержательной базы и самоопределению. С другой стороны, больше вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и компетенциями из "смежных" областей, тем самым получив более конкурентоспособное образование. Задача, как и сказал президент, сложная. Но если получится, то университеты смогут привлекать не только самых талантливых российских студентов, но и иностранцев.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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