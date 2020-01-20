Всероссийский союз страховщиков (ВСС) вместе с регионами активизировал работу по запуску программ добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в рамках нового закона, сообщил "Российской газете" глава ВСС Игорь Юргенс. Эксперты ожидают, что такие полисы будут востребованы. По прогнозам аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", благодаря увеличению популярности страхования жилья от паводков, землетрясений и других стихийных бедствий прирост премий в имущественном страховании по итогам года может достигнуть 14-16%.

Дом стоит 2 миллиона, а застраховать его можно будет за 430 рублей в год. Фото: Photoxpress

Сейчас страховое сообщество вместе с региональными властями прорабатывает механизмы интеграции страхования в систему защиты от ЧС. Всем руководителям территорий рассылаются методические материалы, проводятся выезды в регионы, наиболее серьезно пострадавшие от удара стихии, рассказал Игорь Юргенс.

"Мы наглядно показываем московский опыт страхования жилья, благодаря которому от различных рисков защищены 50% квартир, рассказываем о плюсах таких программ для регионов", - уточнил глава ВСС.

По его словам, страхование позволяет высвободить бюджетные средства, которые можно направить, например, на решение социальных проблем. Мы рассчитываем, что благодаря развитию страхования, в том числе страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, суммы, выделяемые государством для помощи пострадавшим от стихийных бедствий, будут планомерно сокращаться", - подчеркнул Юргенс.

По предварительным расчетам страховщиков, полис добровольного страхования жилья от стихийных бедствий будет стоить в среднем 430 рублей в год при стоимости квартиры или дома в пределах 2 млн рублей.

Пункт о страховке будет включаться в квитанции на оплату услуг ЖКХ по умолчанию. Граждане смогут сами выбирать, платить за нее или нет.

Закон, который вступил в силу в августе 2019 года, предполагает, что для более полного возмещения ущерба гражданам, чье жилье пострадало от удара стихии, будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних составит 300-500 тысяч рублей.

Компенсация людям, купившим страховку, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте, - ее утверждает минстрой. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства.

Аналитики "Эксперт РА" ожидают, что в 2020 году закон о добровольном страховании жилья начнет давать первые результаты. Это, по их прогнозам, позволит значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет.

Программы добровольного страхования жилья в России еще до появления закона возникли в Москве и в Краснодаре. Процент застрахованного жилья в столице пока самый высокий в России, хотя он все равно отстает от уровня стран Западной Европы, где превышает 80%.