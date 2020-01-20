Сейчас страховое сообщество вместе с региональными властями прорабатывает механизмы интеграции страхования в систему защиты от ЧС. Всем руководителям территорий рассылаются методические материалы, проводятся выезды в регионы, наиболее серьезно пострадавшие от удара стихии, рассказал Игорь Юргенс.
"Мы наглядно показываем московский опыт страхования жилья, благодаря которому от различных рисков защищены 50% квартир, рассказываем о плюсах таких программ для регионов", - уточнил глава ВСС.
По его словам, страхование позволяет высвободить бюджетные средства, которые можно направить, например, на решение социальных проблем. Мы рассчитываем, что благодаря развитию страхования, в том числе страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, суммы, выделяемые государством для помощи пострадавшим от стихийных бедствий, будут планомерно сокращаться", - подчеркнул Юргенс.
По предварительным расчетам страховщиков, полис добровольного страхования жилья от стихийных бедствий будет стоить в среднем 430 рублей в год при стоимости квартиры или дома в пределах 2 млн рублей.
Пункт о страховке будет включаться в квитанции на оплату услуг ЖКХ по умолчанию. Граждане смогут сами выбирать, платить за нее или нет.
Закон, который вступил в силу в августе 2019 года, предполагает, что для более полного возмещения ущерба гражданам, чье жилье пострадало от удара стихии, будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних составит 300-500 тысяч рублей.
Компенсация людям, купившим страховку, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте, - ее утверждает минстрой. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.
Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства.
Аналитики "Эксперт РА" ожидают, что в 2020 году закон о добровольном страховании жилья начнет давать первые результаты. Это, по их прогнозам, позволит значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет.
Программы добровольного страхования жилья в России еще до появления закона возникли в Москве и в Краснодаре. Процент застрахованного жилья в столице пока самый высокий в России, хотя он все равно отстает от уровня стран Западной Европы, где превышает 80%.