Если бы у спутников был Инстаграм

Уникальные фотографии, сделанные спутниками в 2019 году, зафиксировали всплеск лесных пожаров, извержения вулканов, вспышки засухи, тропические циклоны и полное солнечное затмение.
NASA опубликовало подборку фотографий, которые предоставляют нам исключительную информацию из космоса и позволяют оставаться осведомленными о состоянии планеты, а также о происходящих экологических процессах.
Морские отложения в Солуэй-Ферт
Солуэй-Ферт - залив Ирландского моря, который расположен у юго-западного побережья Шотландии. Landsat-8 сделал эту фотографию 2 октября 2019 года, когда воды вдоль побережья были богаты такими отложениями, как ил и песок. Приливы также, вероятно, перемешивали органические вещества - сухие растения, грунт и планктон. Вода резко изменила цвет у берега, где мелкий залив встречается с глубокими водами Ирландского моря. Подобные снимки могут помочь ученым больше узнать о том, как движение воды влияет на рост осадков и увеличение количества органических остатков.
След тропического циклона Идай
В марте 2019 года тропический циклон Идай пронесся через юго-восточную Африку и стал один из самых смертоносных штормов, зарегистрированных в Южном полушарии. Шторм вызвал катастрофическое наводнение, оползни и сотни жертв в Мозамбике, Малави и Зимбабве. Одним из наиболее пострадавших районов оказался город Бейра в Мозамбике. По оценкам экспертов, в Мозамбике 20 марта без электричества остались около миллиона человек. На фото площадь региона, лишенного электричества. Единственная часть города, которая в то время имела электричество, находится в юго-западном углу. Данные для этого снимка были получены 24 марта, через три дня после окончания шторма, спутником Suomi NPP, который управляется НАСА и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Спутниковые снимки могут помочь в информировании аварийных служб.
Дельта реки Лена в Сибири
Дельта Лены - широкая водно-болотная территория, одна из самых больших речных дельт в мире. Начинается с северо-востока Сибири, а заканчивается в Северном Ледовитом океане. Общая площадь - примерно 45 тыс. км².
На этом изображении, полученном 4 июня 2019 года спутником Landsat-8, вы можете увидеть, как активная часть дельты встречается со старыми, более сухими частями. Подобные спутниковые снимки помогают ученым отслеживать влияние времен года на водные ресурсы, особенное значение это имеет в современных условиях быстро меняющегося климата планеты.
Пожары в Парагвае, Боливии и Бразилии
В 2019 году наблюдалось резкое увеличение пожаров по всей Южной Америке, включая некоторые районы Амазонки. Всплески пожарной активности на большей части Южной Америки часто совпадает с сухим сезоном, который длится с июля по октябрь. В августе 2019 года спутник Landsat-8 запечатлел пожары вблизи границы Боливии, Парагвая и Бразилии.
Исследование NASA в 2019 года показало, что атмосфера над тропическими лесами исчезает по причине того, что люди сжигают леса с целью освободить землю для сельского хозяйства, оставляя экосистемы уязвимыми к засухе и пожарам. Спутниковый мониторинг сыграл ключевую роль в замедлении обезлесения, предоставляя информацию ученым, гражданам и государственным органам власти, что побудило к принятию необходимых мер во всем регионе.
Вспышка засухи на юго-востоке США
Внезапные засухи крайне быстро высушивают почву в связи с сочетанием необычайно высоких температур, низкой влажности и ветровых условий. Именно это и произошло в сентябре 2019 года когда над юго-востоком Соединенных Штатов навис гребень повышенного давления, принесший рекордные температуры, сухой воздух и отсутствие дождей. Данная карта показывает пик засухи в период 10 сентября-8 октября.
Другие внезапные засухи, оказавшие значительное влияние на фермеров, произошли в центральной части США в 2012 году, на юго-востоке в 2016 и на Северных Высоких равнинах в 2017 году.
Пепел и снег, Шивелуч
Тихоокеанское огненное кольцо - одна из самых геологически активных зон Земли. На полуострове Камчатка насчитывается более 300 вулканов, в том числе 29 действующих. Примерно на 30 минут 10 апреля 2019 года вечно беспокойный вулкан Шивелуч поднял поток вулканического газа и пепла на 8 километров в холодный сибирский воздух. Поскольку Камчатские вулканы труднодоступны, спутники необходимы для их мониторинга.
Тропические циклоны из космоса
Когда был сделан этот снимок, 4 сентября 2019 года, мир наблюдал за чередой тропических циклонов, которая раскинулась по всему Западному полушарию. Циклоны получили имена - Джульетта, Фернанд, Дориан и Габриэль. Дориан достиг пятой категории по шкале тропических циклонов. Двигаясь по Багамским островам, он оставил после себя ущерб в несколько миллионов долларов. Джульетта превратилась в тропических шторм, когда отдалилась от побережья Мексики. На фотографии ураганы Джульетта в восточной части Тихого океана и Дориан в Атлантике были штормами второй категории. Между тем тропический шторм Фернанд обрушился на северо-восток Мексики и повлек за собой сильное наводнение. Габриэль превратилась в тропический шторм над восточной Атлантикой, скорость ветра достигала 80 километров в час. Снимки Земли со спутников имеют ключевое значение для ученых, отслеживающих тропические циклоны, поскольку они помогают понять направление движения циклонов.
Пыльная буря в Южной Африке
Хотя пустыня Сахара в Северной Африке является одним из крупнейших источников пыли в мире, Южная Африка все еще время от времени подвергается сильным пыльным бурям. Когда этот снимок был сделан 25 сентября 2019 года, люди в прибрежных городах вдоль западного побережья Намибии и Южной Африки наблюдали, как краснеет небо, когда свирепые ветры несли шлейфы песка к Атлантическому океану. Спутник Suomi NPP зафиксировал шлейфы песка, которые охватили обширную территорию к северу и югу от Оранжевой реки, что является границей между Намибией и Южной Африкой.
Облака над Северным полюсом
Фотография показывает вид со спутника на серебристые облака, которые нависли над Северным полюсом 12 июня 2019 года. Серебристые (также известны как ночные светящиеся облака) облака - редкое атмосферное явление, которое возникает в сумерках в летнее время года. Цвет облаков изменяется в зависимости от плотности частиц льда в воздухе - от светло-голубого до белого. Ученые обнаружили, что серебристые облака все чаще тянутся к более низким широтам, предполагается, что это результат изменений в атмосфере, вызванный климатической ситуацией.
Полное солнечное затмение в южной части Тихого океана
Чили и Аргентина 2 июля 2019 года получили возможность увидеть полное солнечное затмение. Полное солнечное затмение происходит, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. С Земли это выглядит так, словно Луна затмевает Солнце. В среднем солнечные затмения случаются 2 раза в год. Полное солнечное затмение - впечатляющее явление, которое можно наблюдать только на определенной части Земли. В среднем с одной и той же точки на Земле затмение можно увидеть на несколько минут каждые 375 лет.
Спутник Aqua запечатлел этот вид, в то время как наблюдатели смотрели, как черный круг движется перед солнцем на восток через южную часть Тихого океана, а остальная часть неба пребывает в сумерках. Датчик Modis на Aqua собирает изображения в виде полос шириной примерно 2330 километров. Изображение представляет собой мозаику, состоящую из данных, собранных в три промежутка времени. Средняя полоса показывает, как затмение происходило над южной частью Тихого океана.