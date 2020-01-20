Если бы у спутников был Инстаграм

Спутники - главные помощники ученых в отслеживании климатических изменений.

Уникальные фотографии, сделанные спутниками в 2019 году, зафиксировали всплеск лесных пожаров, извержения вулканов, вспышки засухи, тропические циклоны и полное солнечное затмение.

NASA опубликовало подборку фотографий, которые предоставляют нам исключительную информацию из космоса и позволяют оставаться осведомленными о состоянии планеты, а также о происходящих экологических процессах.

Морские отложения в Солуэй-Ферт

Фото: nasa.gov

Солуэй-Ферт - залив Ирландского моря, который расположен у юго-западного побережья Шотландии. Landsat-8 сделал эту фотографию 2 октября 2019 года, когда воды вдоль побережья были богаты такими отложениями, как ил и песок. Приливы также, вероятно, перемешивали органические вещества - сухие растения, грунт и планктон. Вода резко изменила цвет у берега, где мелкий залив встречается с глубокими водами Ирландского моря. Подобные снимки могут помочь ученым больше узнать о том, как движение воды влияет на рост осадков и увеличение количества органических остатков.

След тропического циклона Идай

Фото: nasa.gov

В марте 2019 года тропический циклон Идай пронесся через юго-восточную Африку и стал один из самых смертоносных штормов, зарегистрированных в Южном полушарии. Шторм вызвал катастрофическое наводнение, оползни и сотни жертв в Мозамбике, Малави и Зимбабве. Одним из наиболее пострадавших районов оказался город Бейра в Мозамбике. По оценкам экспертов, в Мозамбике 20 марта без электричества остались около миллиона человек. На фото площадь региона, лишенного электричества. Единственная часть города, которая в то время имела электричество, находится в юго-западном углу. Данные для этого снимка были получены 24 марта, через три дня после окончания шторма, спутником Suomi NPP, который управляется НАСА и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Спутниковые снимки могут помочь в информировании аварийных служб.

Дельта реки Лена в Сибири

Фото: nasa.gov

Дельта Лены - широкая водно-болотная территория, одна из самых больших речных дельт в мире. Начинается с северо-востока Сибири, а заканчивается в Северном Ледовитом океане. Общая площадь - примерно 45 тыс. км².

На этом изображении, полученном 4 июня 2019 года спутником Landsat-8, вы можете увидеть, как активная часть дельты встречается со старыми, более сухими частями. Подобные спутниковые снимки помогают ученым отслеживать влияние времен года на водные ресурсы, особенное значение это имеет в современных условиях быстро меняющегося климата планеты.

Пожары в Парагвае, Боливии и Бразилии

Фото: nasa.gov

В 2019 году наблюдалось резкое увеличение пожаров по всей Южной Америке, включая некоторые районы Амазонки. Всплески пожарной активности на большей части Южной Америки часто совпадает с сухим сезоном, который длится с июля по октябрь. В августе 2019 года спутник Landsat-8 запечатлел пожары вблизи границы Боливии, Парагвая и Бразилии.

Исследование NASA в 2019 года показало, что атмосфера над тропическими лесами исчезает по причине того, что люди сжигают леса с целью освободить землю для сельского хозяйства, оставляя экосистемы уязвимыми к засухе и пожарам. Спутниковый мониторинг сыграл ключевую роль в замедлении обезлесения, предоставляя информацию ученым, гражданам и государственным органам власти, что побудило к принятию необходимых мер во всем регионе.

Вспышка засухи на юго-востоке США

Фото: nasa.gov

Внезапные засухи крайне быстро высушивают почву в связи с сочетанием необычайно высоких температур, низкой влажности и ветровых условий. Именно это и произошло в сентябре 2019 года когда над юго-востоком Соединенных Штатов навис гребень повышенного давления, принесший рекордные температуры, сухой воздух и отсутствие дождей. Данная карта показывает пик засухи в период 10 сентября-8 октября.

Другие внезапные засухи, оказавшие значительное влияние на фермеров, произошли в центральной части США в 2012 году, на юго-востоке в 2016 и на Северных Высоких равнинах в 2017 году.

Пепел и снег, Шивелуч

Фото: nasa.gov

Тихоокеанское огненное кольцо - одна из самых геологически активных зон Земли. На полуострове Камчатка насчитывается более 300 вулканов, в том числе 29 действующих. Примерно на 30 минут 10 апреля 2019 года вечно беспокойный вулкан Шивелуч поднял поток вулканического газа и пепла на 8 километров в холодный сибирский воздух. Поскольку Камчатские вулканы труднодоступны, спутники необходимы для их мониторинга.

Тропические циклоны из космоса

Фото: nasa.gov

Когда был сделан этот снимок, 4 сентября 2019 года, мир наблюдал за чередой тропических циклонов, которая раскинулась по всему Западному полушарию. Циклоны получили имена - Джульетта, Фернанд, Дориан и Габриэль. Дориан достиг пятой категории по шкале тропических циклонов. Двигаясь по Багамским островам, он оставил после себя ущерб в несколько миллионов долларов. Джульетта превратилась в тропических шторм, когда отдалилась от побережья Мексики. На фотографии ураганы Джульетта в восточной части Тихого океана и Дориан в Атлантике были штормами второй категории. Между тем тропический шторм Фернанд обрушился на северо-восток Мексики и повлек за собой сильное наводнение. Габриэль превратилась в тропический шторм над восточной Атлантикой, скорость ветра достигала 80 километров в час. Снимки Земли со спутников имеют ключевое значение для ученых, отслеживающих тропические циклоны, поскольку они помогают понять направление движения циклонов.

Пыльная буря в Южной Африке

Фото: nasa.gov

Хотя пустыня Сахара в Северной Африке является одним из крупнейших источников пыли в мире, Южная Африка все еще время от времени подвергается сильным пыльным бурям. Когда этот снимок был сделан 25 сентября 2019 года, люди в прибрежных городах вдоль западного побережья Намибии и Южной Африки наблюдали, как краснеет небо, когда свирепые ветры несли шлейфы песка к Атлантическому океану. Спутник Suomi NPP зафиксировал шлейфы песка, которые охватили обширную территорию к северу и югу от Оранжевой реки, что является границей между Намибией и Южной Африкой.

Облака над Северным полюсом

Фото: nasa.gov

Фотография показывает вид со спутника на серебристые облака, которые нависли над Северным полюсом 12 июня 2019 года. Серебристые (также известны как ночные светящиеся облака) облака - редкое атмосферное явление, которое возникает в сумерках в летнее время года. Цвет облаков изменяется в зависимости от плотности частиц льда в воздухе - от светло-голубого до белого. Ученые обнаружили, что серебристые облака все чаще тянутся к более низким широтам, предполагается, что это результат изменений в атмосфере, вызванный климатической ситуацией.

Полное солнечное затмение в южной части Тихого океана

Фото: nasa.gov

Чили и Аргентина 2 июля 2019 года получили возможность увидеть полное солнечное затмение. Полное солнечное затмение происходит, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. С Земли это выглядит так, словно Луна затмевает Солнце. В среднем солнечные затмения случаются 2 раза в год. Полное солнечное затмение - впечатляющее явление, которое можно наблюдать только на определенной части Земли. В среднем с одной и той же точки на Земле затмение можно увидеть на несколько минут каждые 375 лет.

Спутник Aqua запечатлел этот вид, в то время как наблюдатели смотрели, как черный круг движется перед солнцем на восток через южную часть Тихого океана, а остальная часть неба пребывает в сумерках. Датчик Modis на Aqua собирает изображения в виде полос шириной примерно 2330 километров. Изображение представляет собой мозаику, состоящую из данных, собранных в три промежутка времени. Средняя полоса показывает, как затмение происходило над южной частью Тихого океана.