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20.01.2020 21:13
Рубрика: Спорт

Юбилейный пас

Евгений Малкин набрал 50-е очко в сезоне
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
"Питтсбург" с Евгением Малкиным в составе отыгрался с 0:3 и победил "Бостон" (4:3) в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хозяева забросили первую шайбу в концовке стартового периода: отличился Доминик Симон. Затем у "Питтсбурга" забивали Тедди Блюгер, Джек Джонсон и Брайан Раст, ассистировал которому Малкин.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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В игре с "Бостоном" Евгений набрал юбилейное 50-е (15+35) очко в нынешнем сезоне. Неудивительно, что главный тренер "Пингвинов" Майк Салливан после встречи похвалил именно россиянина.

- Малкин очень круто сыграл в том эпизоде. Он забрал шайбу в отборе, прессингуя соперника. Это отличный рабочий гол. Когда ваши лучшие хоккеисты делают такой шаг вперед, это говорит о готовности проявить свои лидерские качества, - приводит слова Салливана официальный сайт "Питтсбурга".

В то же время у "Бостона" отличился Давид Пастрняк, забросивший 37-ю шайбу в сезоне. Он продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги, опережая российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, в активе которого 34 гола.

Здорово проявил себя в матче "Каролины" с "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1) Андрей Свечников. Форвард "Каролины" отличился в основное время, забросив 19-ю шайбу в нынешнем сезоне. Также на его счету 24 результативные передачи.

Наконец, вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин, дебютировавший в НХЛ в начале января, отразил 29 из 31 бросков по своим воротам в матче с "Коламбусом". Тем не менее это не помогло команде россиянина набрать очки (1:2).

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