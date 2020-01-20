Генеральный директор ВВС уходит в отставку

Генеральный директор вещательной корпорации ВВС Тони Холл подал в отставку. Как говорится на сайте телерадиокомпании, свой пост, который он занимал в течение семи лет, он оставит летом.

В заявлении Холла отмечается, что через два года будет проведена оценка деятельности корпорации, подведены промежуточные итоги действия нынешней хартии (документа, определяющего задачи, роль и структуру организации и обновляемого каждые 11 лет). "Нам нужно представить идеи для обоих этапов (до оценки и после). И для ВВС будет правильно, если на обоих этих этапах ею будет руководить один человек", - говорится в заявлении Холла.

"Если бы я следовал велению своего сердца, то я бы никогда не захотел уйти", - подчеркнул гендиректор, добавив, что это решение далось ему нелегко.

"В эпоху фейковых новостей мы остаемся золотым стандартом беспристрастности и правды", - заметил Холл.

Напомним, телерадиовещательная корпорация ВВС является одной из старейших в мире. Она была создана в 1922 году рядом частных компаний, а в 1927-м национализирована. Сегодня в ее состав входят девять общенациональных и десять национальных телеканалов, а также 40 региональных радиостанций. В корпорации работают свыше 20 тысяч сотрудников. Аудитория составляет более 90 процентов населения Великобритании.