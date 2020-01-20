Генеральный секретарь ОДКБ встретился с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу

Актуальные вопросы деятельности Организации Договора о коллективной безопасности и подготовку предстоящих заседаний ее уставных органов генеральный секретарь этой международной организации Станислав Зась обсудил в российской столице 20 января с исполняющими обязанности министров иностранных дел и обороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

В ходе встречи с Сергеем Лавровым, уточнил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, центральное внимание "было уделено проработке плана реализации решений Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетов, предложенных Россией на период ее председательства в организации в 2020 году". Кроме того, участниками встречи были обсуждены вопросы по выполнению решений относительно учреждения институтов партнерства при ОДКБ, "наращиванию контактов между ее секретариатом и международными организациями, перспективам использования миротворческих сил ОДКБ в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН", - проинформировал пресс-секретарь.

Особый акцент был сделан на важности совместных шагов членов ОДКБ в свете предстоящих 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия образования ООН, подтверждения незыблемости принципов и целей Устава этой всемирной организации. Сергей Лавров, в частности, подчеркнул, что в инициативах Москвы, приоритетах на период председательства сохранение исторической памяти и борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны - центральное направление.

Он заверил, что российская сторона будет оказывать поддержку генеральному секретарю ОДКБ в реализации приоритетов на 2020 год, представленных президентом РФ Владимиром Путиным на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке 28 ноября 2019 года. "Уверены, ваш богатый политический опыт на всех предыдущих постах, включая Совет безопасности Беларуси, сделает вашу работу эффективной, а мы обязуемся поддерживать вас и деятельность секретариата организации по выполнению решений, принимаемых главами государств ОДКБ", - резюмировал Сергей Лавров.

На встрече с Сергеем Шойгу Станислав Зась проинформировал о реализации планов коалиционного военного строительства. "Мы уже отработали план реализации приоритетов. Он достаточно большой, условно разделен на восемь направлений. Кстати, из восьми направлений четыре касаются военной сферы. Работа уже организована", - сообщил генеральный секретарь ОДКБ.

В свою очередь Шойгу констатировал, что с момента создания ОДКБ многое было сделано для совершенствования ее военной составляющей: создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты коллективных сил, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки.

Вместе с тем он отметил, что военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной и "развитие связей в ОДКБ остается одним из неизменных российских приоритетов".