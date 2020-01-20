В России установят новые стандарты для шпрот, макарон и крабовых палочек. А всего в 2020 году будет разработано более 20 новых ГОСТов. О том, что в них изменится, рассказал в интервью "РГ" руководитель Роскачества Максим Протасов.

С ноября прошлого года действуют новые ГОСТы на ржаной и пшеничный хлеб. Фото: Сергей Куксин

Рос­качество разрабатывает предварительные национальные стандарты. Зачем они нужны?

Максим Протасов: Мы разрабатываем "опережающие стандарты" на всю продукцию, которую исследуем. Как правило, их требования выше, чем у ГОСТов, потому что, с одной стороны, идет развитие технологических мощностей производителей, с другой - меняется запрос от потребителей. Стандарты быстро устаревают. Чтобы двигать производителей вперед, мотивировать улучшать качество продуктов, во всем мире создаются опережающие стандарты. Товары, которые им соответствуют, могут получить российский Знак качества (если они произведены в РФ и сделаны из отечественного сырья).

Стандарты разрабатывает специально созданный технический комитет вместе с экспертами. После их утверждения отрасль начинает работать по ним. Опережающие стандарты необязательны для исполнения, но есть немало производителей, которые берут их на вооружение, а мы в течение года-двух наблюдаем, насколько отрасль к ним приспособилась. Когда период "боевой апробации" пройден, мы начинаем процесс их перевода в нацстандарты.

То есть опережающий стандарт - основа для будущего национального стандарта?

Максим Протасов: Да. Опережающий предварительный национальный стандарт - это основа для будущего ГОСТа.

ГОСТы обязательны для тех, кто заявил на маркировке, что товар изготовлен по ГОСТу. Но производитель может делать товар и по разработанным им же техническим условиям (ТУ). Главное, чтобы он соответствовал требованиям безопасности. Но лучшие производители стремятся к опережающим стандартам. А их требования также развиваются: каждые несколько лет мы создаем новые опережающие стандарты на разные виды продукции.

Знак вне конкуренции

Прежде чем опережающий стандарт станет ГОСТом, отрасль будет его два года обкатывать. Как вы определяете, что пора его делать национальным?

Максим Протасов: Роскачество регулярно проводит веерные исследования, в процессе которых мы получаем уникальные знания, которыми никто раньше в нашей стране не обладал. Это, по сути, срез ситуации в отрасли.

Есть виды продукции, которые мы тестируем ежегодно - например, школьную форму, кефир, колбасу, и видим в динамике, что меняется в отрасли, а значит, можем формировать будущее улучшение качества в каждой из категорий. Сегодня на рынке потребительских товаров, особенно в категориях пищевой продукции, сформировалась сильная конкурентная среда.

В условиях невысокой покупательской способности производители и торговые сети стремятся использовать как можно больше путей привлечения новых покупателей и сохранения уже лояльных. Наиболее эффективным инструментом для этого является повышение качества продукции, трансляция покупателям сообщения "мы заботимся о качестве и о Вас".

Есть продукты, национальных стандартов которых вообще не существует в России. Например, крабовые палочки

Роскачество исследовало уже более 5000 товаров в 150 категориях. В результате обладателями российских Знаков качества стали 216 товаров. Согласно социологическому исследованию "Ромир", узнаваемость знака составляет 72%. Это означает, что покупатель приходит в магазин, видит товар со знаком и уже уверен, что он лучше, чем лежащие рядом. Такая схема работает лучше любой рекламы. При этом мы оказываем поддержку держателям Знака качества: рекомендуем лучшие промоакции. Акции товаров со Знаком качества идут целый год по всей России. Представители сетей отчитываются нам, что промоакции со Знаком качества увеличивают продажи на десятки процентов, а порой и кратно.

Яркие примеры роста продаж после получения знака: девятипроцентный творог - 139%, алюминиевые колесные диски - 146%, мука пшеничная высшего сорта - 306%, майонез "Провансаль классический" - 89%, батон нарезной классический - 110%.

Глядя на эту динамику роста продаж, другие производители начинают "подтягиваться" в требованиях к своей продукции.

Макароны не по цвету

Какие стандарты, разработанные Роскачеством, сейчас переходят в разряд постоянных?

Максим Протасов: Сегодня существуют два предварительных национальных стандарта (ПНСТ), которые ждут своего утверждения: шпроты (будет утверждаться в марте 2020 года) и крабовые палочки (будет утверждаться в ноябре 2021 года). К слову, на рассмотрение в Росстандарт на 2020 год от Рос­качества будет представлено более 20 стандартов, включая стандарты не только на товары, но и, к примеру, на интернет-сайты. Также в течение года постараемся выпустить национальный стандарт для школьной формы, которую тестировали несколько лет подряд и собрали данные, какие показатели являются оптимальными и исполнимыми.

Есть ряд стандартов для рыбной продукции, которую мы активно исследуем. Существуют международные стандарты, в частности американский - на минтай, с помощью которого США позиционируют свой продукт как продукт опережающего качества. Наша задача - создать наш стандарт на эту рыбу и позиционировать российскую рыбу как продукт действительно высокого качества.

Помимо этого, противоречивыми являются требования к макаронам. В национальном стандарте указано, что цвет макарон должен соответствовать сорту муки. Во-первых, данная формулировка прописана довольно размыто, во-вторых - данный параметр невозможно оценить.

Более того, есть продукты, национальных стандартов, которых вообще не существует. Например, крабовые палочки. Стандарт Роскачества, который в будущем может стать ГОСТом, предполагает пониженное количество крахмала и повышенное содержание животного белка.

Также одна из категорий, исследование которой мы совсем недавно закончили, - шоколадные шарики, которые потребители используют в качестве быстрого готового завтрака. Сегодня в России не существует ГОСТа на эту категорию продуктов, самый ближайший стандарт - это ГОСТ 50365-92 "Завтраки сухие. Хлопья кукурузные и пшеничные". Роскачество в данный момент занимается разработкой стандарта именно на шоколадные шарики.

Техусловия часто ухудшают качество продукции по сравнению с ГОСТом, зато делают ее дешевле. Не планируется ли запретить использовать ТУ, если товар теряет в качестве?

Максим Протасов: В правительстве обсуждается идея корректировки нормативно-законодательной базы, чтобы продукт, изготовленный по тех­условиям, не мог называться так же, как гостированный, если его состав хуже установленного ГОСТом.

Например, если ты берешь гостированное название продукции, скажем, "икра лососевая", ты не можешь его произвести по техническим условиям с характеристикой хуже, чем ГОСТ. Лучше - пожалуйста. Такой же принцип прописан в евродирективах (нормативные акты Евросоюза), и в актах федерального правительства США.

Мы со своей стороны никогда не поставим на высокую ступень рейтинга Роскачества продукцию, произведенную по ТУ, удешевляющим себестоимость. А уже очень много потребителей, выбирая товар, ориентируются именно на наши рейтинги. Так что такая удешевленная продукция постепенно теряет своих покупателей.

Максим Протасов пообещал, что в течение года Роскачество выпустит национальный стандарт для школьной формы. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Почвы на просвет

Роскачество выступает за создание изотопной библиотеки вина защищенных наименований. Зачем она нужна?

Максим Протасов: Практически все страны, которые производят алкогольную продукцию, ее уже создали. Изотопный анализ - это способ определения свойств почвы. И это прекрасный и единственно возможный способ точно узнать, где именно было выращено сырье, например, для производства вина. Такая информация нужна не только потребителям, предпочитающим вина из конкретных сортов винограда и выращенных на определенных территориях, но и контролирующим органам. Если производитель заявляет, что изготавливает вино защищенного географического указания (ЗГУ), и оно произведено, например, из винограда, выращенного на конкретном участке Краснодарского края, он получает налоговые льготы и другие меры господдержки.

В определенный момент многие страны столкнулись с тем, что производители, приучив потребителей верить винам ЗГУ, начали использовать виноград или виноматериалы не из того района, а часто - даже не из этой страны. Определить это можно только изотопным анализом.

Неудивительно, что лаборатория в Италии, которая занимается изотопным анализом и держит изотопную библиотеку итальянских вин, постоянно загружена. Контрольно-надзорные органы, потребители, производители, торговые сети регулярно обращаются за подтверждением, действительно ли вино, на этикетке которого написано, что оно из определенного района Тосканы, произведено из местного винограда.

У нас в стране такой библиотеки пока нет. Сейчас минсельхоз разрабатывает идеологию создания подобной изотопной библиотеки.

Когда она будет создана?

Максим Протасов: В Евросоюзе создание полноценной библиотеки заняло около 10 лет. Анализ почв регионов - довольно кропотливая работа. В России сейчас примерно два десятка ЗГУ, и в первую очередь предстоит проанализировать почвы именно там.

Мы надеемся, что в нашей стране библиотека сформируется быстрее.

Роскачество входит в рабочую группу по ее созданию и будет принимать участие в этом процессе.

Происхождение каких еще продуктов можно определить с помощью изотопной библиотеки?

Максим Протасов: Например, мы сталкивались с ситуацией, когда мьянмский рис, который внешне похож на краснодарский, но худшего качества, с другими потребительскими свойствами и вкусом, выдается именно за краснодарский. По внешнему виду практически не отличить - нужна экспертиза. И доказать в том случае обман потребителей можно с помощью изотопного анализа.

Есть такая же проблема и с консервированными огурчиками, которые часто привозят в бочках из Индии, а в России перефасовывают и выдают за отечественный продукт. Кстати, из алкогольных напитков от "подлога" может пострадать не только вино, но и, к примеру, коньяк.

Изотопная библиотека должна появиться на базе хорошей лаборатории. Для алкогольной продукции, на наш взгляд, это должна быть лаборатория Рос­алкогольрегулирования. Для пищевой - на базе крупного научно-исследовательского центра в области пищевой продукции.

Какая отечественная продукция может смело конкурировать на мировом рынке?

Максим Протасов: У нас производят очень качественные кондитерские изделия - печенье, шоколад, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки. Премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку. Качество мяса птицы у нас выше, чем, например, у европейских и американских производителей. США уже борются с Россией на рынке круглого риса. Мы постепенно учимся производить качественные сыры, хорошее вино. Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции.

Проверка вкуса

При подготовке "Винного гида России" вы проверяете, сколько винограда вырастили и сколько вина из него произвели?

Максим Протасов: Мы действительно проводим аудиты, чтобы сличить количество выращенного винограда разных сортов, количество произведенной из него продукции с реальными перерабатывающими мощностями конкретных предприятий. В этом году наши аудиторы-эксперты проехали около семи тысяч километров по стране, чтобы провести аудиты в более чем 50 хозяйствах. Аналогичные аудиты винных хозяйств проходят и в других странах, но там чаще проводят экспресс-аудиты, чтобы отследить динамику развития виноградарства и виноделия, увидеть новые сорта, оценить качество посева. Они не делают детальные расчеты и сравнения, как наши аудиторы, чтобы подтвердить, что исследуемое вино действительно сделано из отечественного винограда.

Исследование пивных напитков показало, что под них мимикрируют многие алкогольные коктейли. Есть ли подобная мимикрия в других группах товаров?

Максим Протасов: Ряд производителей слабоалкогольных коктейлей, чтобы не лицензировать свою продукцию и не платить акцизы, называют ее пивными напитками. Очевидно, что так не может продолжаться. Тем более что "пивные напитки" с одним процентом солода в составе дискредитируют действительно хорошие пивные напитки. Надо отдать должное Росалкогольрегулированию - коллеги по следам наших исследований провели серьезные контрольно-надзорные мероприятия, возбудили административные дела.

Сейчас у нас на подходе исследование винных напитков, и мы опасаемся, что столкнемся с аналогичной мимикрией, когда недобросовестные производители называют "винными напитками" продукцию, не имеющую к ним отношения.

Есть примеры мимикрии и в молочной продукции, когда молокосодержащие товары выдаются за молочные. Мы со своей стороны, когда выявляем такой фальсификат, сообщаем об этом и контролирующим органам, и торговым сетям, которые убирают с прилавков такую продукцию.