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20.01.2020 15:21
Рубрика: Общество

В Мексике раскопали город-государство чичимеков

Текст: Денис Передельский
Фото: INAH Фото: INAH
Фото: INAH

В Мексике исследовательская группа Национального института антропологии и истории (INAH)  при проведении раскопок на территории археологического памятника Аскапоцалько обнаружила фундамент доиспанского дома, построенного в древнем городе-государстве Мехикапана.

Отчет об открытии приведен на сайте INAH, а коротко о нем рассказывает Mexico News Daily. Древний Аскапоцалько, что переводится как "на муравейнике", был мощным городом-государством. Его основали чичимеки около 1000 лет назад.

Фото: Xinhua
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Этот город был сначала союзником, а затем противником ацтеков, чья столица располагалась в знаменитом Теночтитлане. При проведении раскопок археологи обнаружили руины здания, которое относится к одному из самых загадочных и кровавых периодов.

В 1428 году ацтеки завоевали Аскапоцалько и разделили его на два автономных города-государства - Мехикапан и Тепанекапан. На территории первого из них и была сделана находка, которую археологи в своем отчете называют "внутренней платформой".

По их мнению, найден каменный фундамент и другие структурные остатки дома, принадлежавшего представителю местной элиты. А само здание, вероятно, находилось в районе, где проживали только знатные люди.

Размеры фундамента составляют шесть на восемь метров. Это один из самых больших каменных фундаментов доиспанского периода, когда-либо найденных в Аскапоцалько.

Археологическая команда также раскопала остатки каменных стен, которые окружали это здание. Их высота составляла по периметру от 50 до 70 сантиметров. Фундамент хорошо сохранился, но на нем видны следы  строительства в более поздние периоды времени.

Фото: nasa.gov
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Археологи считают, что фундамент был создан не ранее 1350 года. Позднее на нем было возведено другое здание. Вероятно, произошло это уже в испанский период, но когда именно, ученые пока не определили. Они считают, что второе строительство началось не ранее 1519 года.

Кроме того, археологи обнаружили остатки и других жилых домов того же периода. Они находились на глубине от 1,2 до 2 метров. Ученые отмечают, что все сооружения были возведены из высококачественных строительных материалов. Это и привело археологов к выводу, что в этих домах проживали представители высшего класса доиспанского мексиканского общества.

В ходе раскопок также были обнаружены многочисленные артефакты, изготовленные из камня и кости.

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