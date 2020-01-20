В Польше в 3D воссоздали гробницу "таинственного князя"

В Польше исследователи из Краковского археологического музея при помощи технологии 3D-визуализации воссоздали 2000-летнюю гробницу, принадлежавшую, как предполагается, князю одного из малопольских племен.

Как сообщает The First News, визуализация поможет лучше понять погребальную практику племен, населявших около 2000 лет назад территорию современной Малопольской области.

Погребение, известное как "могила таинственного князя", была обнаружена в Сарбии, недалеко от Кракова, еще в 1997 году исследователями из Краковского археологического музея под руководством Рышарда Наглика.

Это был курган, всего лишь один из дюжины курганов, обнаруженных в Польше. Археологи сразу предположили, что могила принадлежала представителю элиты, возможно, князю одного из местных племен или его наследнику. На это указывают не только найденные в кургане предметы, но и монументальность самого сооружения.

Впрочем, спустя 22 года после открытия ученые установили, что таинственный князь или принц не был членом царской семьи. Однако он был аристократом и принадлежал к местной элитой. Судя по сохранившимся костям, он был крепкого телосложения, а умер в возрасте 20-30 лет.

К сожалению, курган был разграблен и частично разрушен, возможно, спустя несколько десятилетий после его строительства. Сохранились лишь некоторые артефакты: ножницы, игла, нож и элементы роскошной одежды, такие как фрагменты пояса с пряжкой, изготовленной в римском стиле. Примечательно, что две пары ножниц, найденные в кургане, были сделаны не из железа, как это обычно встречается в могилах того периода, а из бронзы.

"Бронза была не лучше железа, она не могла увеличить эффективность ножниц, - говорит Наглик. - Возможно, это было указание на то, что покойный мог позволить себе инструмент, выполненный из более редкого и ценного сплава".

Кроме того, бронза могла иметь сакральное значение, если предположить, что ножницы использовались исключительно для ритуальных целей. Еще одной любопытной находкой была медвежья лапа. Возможно, тело покойного было уложено на медвежью шкуру, от которой сохранилась только лапа.

Именно так и выглядит "таинственный князь" в созданной польскими исследователями визуализации. Интересно, что в ходе раскопок под курганом было обнаружено еще более древнее захоронение, возраст которого составляет 5000 лет. Его изучение продолжается.