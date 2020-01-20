Убийство иранского генерала Сулеймани по личному указанию президента США на территории другого суверенного государства с новой остротой поставило вопрос о правовых основах всей системы международных отношений. Как бы американская администрация ни пыталась сейчас оправдать решение президента США, совершенно очевидно, что ситуация в регионе Ближнего Востока и Персидского залива стала еще более драматической и непредсказуемой. Своими действиями в последние годы Вашингтон не только последовательно разрушает правовые основы международных отношений, но и все в более вызывающей форме пытается диктовать другим свои условия, свои интересы, свои "правила" поведения. А поэтому убийство иранского генерала - это не столько вызов непосредственно Ирану, сколько всему международному сообществу.

Отсюда возникает естественный вопрос: куда может завести политика Вашингтона и есть ли возможность противостоять ей, чтобы мир не оказался ввергнутым в глобальную катастрофу? В самих Соединенных Штатах многие начинают понимать, что нынешний курс американской администрации может нанести непоправимый ущерб их собственным долгосрочным интересам. Большинство общественного мнения страны сдержанно отнеслось к решению президента Дональда Трампа о ликвидации иранского генерала. Своими вызывающими действиями США ставят себя во все большую изоляцию: от них уже начинают дистанцироваться даже традиционные союзники. Широко разрекламированный администрацией план ближневосточного урегулирования под громким названием "сделка века", на основе которого США рассчитывают удержаться на Ближнем Востоке, ни у кого в регионе не вызывает энтузиазма и скорее всего обречен на очередной провал.

В рядах союзников США нарастает брожение и недовольство односторонними действиями американской администрации

Большинство союзников США в связи с драматическими событиями на Ближнем Востоке заняли выжидательную позицию. Их по-своему можно понять: выступить согласованно с прямой критикой действий Вашингтона они не могут, а разрозненные голоса не будут услышаны. Поэтому большинство европейских столиц отделались формальными невнятными заявлениями и призывами общего характера. Тем не менее и в рядах союзников США нарастает брожение и недовольство односторонними действиями американской администрации, для которой лозунг "Америка превыше всего" стал практикой поведения. Однако в силу различных причин европейские страны и другие союзники США не готовы самостоятельно противостоять политике Вашингтона. И тем не менее процесс запущен, хотя и не обещает быть быстрым.

На этом фоне особая ответственность ложится на плечи тех немногих участников международных отношений, которые не только способны, но и, что не менее важно, готовы действовать на международной арене, руководствуясь интересами всеобщей безопасности, и в состоянии противостоять грубому давлению Вашингтона. Такими в полной мере суверенными и независимыми игроками прежде всего являются Россия и Китай, два постоянных члена Совета Безопасности ООН, пользующиеся авторитетом в мировом сообществе и в силу этого несущие особую ответственность за будущий мировой порядок.

Сегодня мировое сообщество - и на уровне общественного мнения, и на уровне руководителей государств и глав международных организаций - особенно внимательно прислушивается к сигналам, исходящим из Москвы и Пекина, воспринимая эти сигналы как важные ориентиры для уточнения собственных позиций и стратегий по ключевым вопросам мировой политики. В условиях повышенной нестабильности и непредсказуемости международной среды значение таких ориентиров существенно возрастает. Уже сама по себе модель двусторонних российско-китайских отношений рассматривается как один из этих ориентиров, как демонстрация практической возможности выстроить отношения на основе четко выверенного баланса интересов, не жертвуя при этом национальным суверенитетом и не противопоставляя эти отношения другим приоритетам своей внешней политики. Не менее актуален и опыт практической деятельности новых многосторонних структур, включая БРИКС и ШОС, позволяющих успешно находить возможности для конструктивного взаимодействия государств, имеющих очень разнонаправленные интересы (например для Индии и Пакистана).

Россия и Китай не могут претендовать на монополию в разработке новых правил игры для будущей системы мировой политики

Особая ответственность России и Китая предполагает и дополнительные, более высокие требования к сотрудничеству двух стран на глобальном уровне мировой политики. Сегодня встает вопрос о более тесной координации долгосрочных внешнеполитических стратегий двух стран, о продвижении совместных инициатив по принципиальным вопросам, касающимся будущего мироустройства. Разумеется, Россия и Китай не могут претендовать на монополию в разработке новых правил игры для будущей системы мировой политики. Эти правила должны стать итогом переговоров, консультаций и обсуждений в самых различных многосторонних форматах, начиная от глобальной площадки Объединенных Наций и кончая узкими встречами общественных организаций и экспертных сообществ. Но чем более стратегической и более глубокой будет российско-китайская координация, тем более результативными могут стать многосторонние форматы.