Interplastica 2020 в Москве: новые перспективы развития индустрии

Международная специализированная выставка пластмасс и каучука interplastica, 23-й сезон которой пройдет с 28 по 31 января 2020 года на территории ЦВК "Экспоцентр" (Москва), открывает новую главу в истории развития выставки.

interplastica 2020 проходит под патронатом EUROMAP и активно поддерживается Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством образования и науки РФ, Московским правительством, Российским союзом химиков ЗАО "Росхимнефть" и ЦВК "Экспоцентр".

По прогнозам организаторов, компании Мессе Дюссельдорф, участие в крупнейшей в России выставке пластмасс и каучука примут около 680 экспонентов из 30 стран, а общая выставочная площадь составит порядка 13000 кв.м. и расположится в трех павильонах комплекса.

Традиционно участие в выставке принимают крупные игроки российской и зарубежной индустрии пластмасс и каучуков: СИБУР Холдинг, ЛУКОЙЛ - Резервнефтепродукт - Трейдинг, Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, НПП ПОЛИПЛАСТИК, ENGEL, WITTMANN BATTENFELD, ARBURG, KraussMaffei, EREMA, BASF, Starlinger, Brückner Maschinenbau, Reifenhäuser, TEXTIMA, SOLAND и многие другие.

В ближайшие годы Россия планирует коренным образом модернизировать собственную инфраструктуру в сфере менеджмента отходов. Благодаря этому решению, отрасль сейчас является очень перспективным рынком для поставщиков решений по переработке отходов.

Поэтому организаторы выставки interplastica уделили особое внимание данному сегменту и его развитию, создав новый проект "Recycling Solutions".

Цель проекта - создание принципиально новой эффективной системы по обращению с отходами в России путем обмена опытом ведущих российских и мировых компаний, производителей высокотехнологических решений для переработки отходов и представителей государственных структур.

На территории выставочной площади экспоненты продемонстрируют эффективные технологические решения в области вторичной переработки и утилизации пластмассовых изделий и полимеров, а также пройдет интенсивная деловая программа, которая объединит дискуссионную площадку и презентации спикеров по вопросам последних тенденций, актуальных направлений и перспектив развития циркулярной экономики.

Уже в четвертый раз частью выставочной программы выставки interplastica станет международный специализированный проект и конференция по аддитивным технологиям в промышленности "3D fab+print Russia", который посвящен технологиям аддитивного производства и 3D-печати. Здесь традиционно встретятся международные эксперты отрасли, российские интеграторы и пользователи аддитивных технологий, представители ВУЗов, НИИ и гос. структур, которые обсудят современные разработки, возможности и проблемы данных технологий, а экспоненты представят собственные инновационные виды продукции и решения.

В Павильоне 1 пройдет деловая программа "Polymer Plaza", где участники interplastica 2020 получат возможность послушать тематические доклады и принять участие в дискуссиях о производстве, применении и утилизации сырья. Ключевыми темами предстоящего форума станут новые материалы и возможности их применения, а также концепции устойчивого развития и ресурсосбережения в рамках цепочки создания добавочной стоимости.

Подробнее на сайте: http://interplastica.ru/