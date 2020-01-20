Министерство просвещения опубликовало обновленный Порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Пока это проект. Главные нововведения касаются семейного и сетевых форм обучения.

Впервые в одном документе четко, что называется, по полочкам разложено, как перевести ребенка на семейное образование, какие документы и куда нужно подавать родителям. Вот порядок действий: информировать орган местного самоуправления и получить подтверждение постановки обучающегося на учет как "семейника"; выбрать школу для прохождения государственной итоговой аттестации и обратиться туда с письменным заявлением; получить график промежуточной аттестации; отправить в старую школу заявление об отчислении (это нужно сделать в течение пяти рабочих дней с момента постановки ребенка на учет в качестве "семейника").

Почему не поставить ученику-спортсмену оценку по физкультуре автоматом?

Так же детально прописаны возможности сетевого обучения - с использованием дистанционных и электронных технологий. В этом теперь могут участвовать и другие организации: культуры, научные, медицинские, физкультурно-спортивные и т.д. Появился реальный механизм учета достижений, полученных учеником за порогом обычной школы. Допустим, ребенок занимается в спортивной. Почему бы не поставить ему оценку по физкультуре автоматом? Или засчитывать занятия в музыкальной школе на уроках музыки?

Комментарий

Любовь Духанина, зампредседателя Комитета ГД по образованию и науке, доктор педагогических наук, координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям":

- В России растет количество детей, получающих образование в семье. Это связано и с недовольством школой, и с другими причинами. В проекте документа конкретизированы действия родителей при переводе ребенка на семейную форму обучения, определены обязанности образовательных организаций. Требует обсуждения необходимость нескольких промежуточных аттестаций в течение года - возможно, достаточно одной по итогам.

Остаются и острые вопросы. Например, кто и на какие средства покупает учебники? Родитель или школа? Закон гарантирует школьникам бесплатные учебники, но практика показывает, что дети не всегда получают их за счет государства. Кроме того, часто родители нанимают преподавателей. С учетом того, что Конституция РФ гарантирует бесплатное школьное образование, необходимо найти и нормативно закрепить объем и порядок компенсации таких затрат. Работа над этими вопросами сейчас ведется в нашем комитете.

Важные уточнения касаются обучения детей, находящихся на длительном лечении. Уточнены правила определения объема учебной нагрузки и изменения расписания для них. Более подробно описан порядок организации учебного процесса в специализированных учреждениях и центрах временного пребывания.