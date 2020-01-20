Какие опасности принесет ранняя и теплая весна

Метеорологи сообщили, что в марте 2020 года температура воздуха в европейской части России будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, а в апреле - на 1-2 градуса больше обычного. Однако радоваться незапланированному потеплению преждевременно, так как капризы погоды могут принести немало серьезных последствий для окружающей среды и людей.

Прежде всего речь идет о цветении аллергенных растений и деревьев. К примеру, тополиный пух в средней полосе России начинает летать, в зависимости от прогрева воздуха, в мае-июне, но в сложившихся условиях полетит раньше времени.

"Для того чтобы пережить этот период с минимальным дискомфортом, аллергикам предстоит заранее проконсультироваться с врачом и подготовиться к появлению в воздухе тополиного пуха и пыльцы", - сообщает издание aif.ru.

Потепление также может способствовать повышению активности клещей и других вредных насекомых. Чтобы снизить риск заражения болезнью Лайма и энцефалитом, за месяц до начала прогулок на природе можно сделать специальную прививку. Активизируются раньше срока также змеи.

Кроме того, из-за небольшого снежного покрова и ранней весны пожароопасный период в лесах может наступить гораздо раньше и продлиться дольше. Это приведет не только к увеличению числа возгораний, но и дополнительным финансовым тратам на противопожарные мероприятия.