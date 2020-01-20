На этой неделе "Каста" начнет юбилейный тур, Dir En Grey будет ковать метал по-японски, Каро Эмеральд порадует модернизированным ретро, а бард Тимур Шаов окинет эпоху ироническим взглядом.

Кто играет: Группа "Каста".

Что играет: Русский рэп.

Почему идти: 20 лет назад "Каста" показала, каким может быть настоящий русскоязычный рэп, когда за него берутся люди, прошедшие реальную школу улиц, но успевшие услышать много разной музыки. Это было честно - говорить о реальных проблемах криминогенных закоулков империи, а не о том, что мама отняла любимую компьютерную игрушку, причем говорить остроумно, не забывая прихотливо аранжировать свои мысли музыкой. Два десятилетия - эпоха всероссийской славы рэперов из Ростова. Миссия, как оказалось, выполнима, и теперь Влади, Шым, Хамиль и Змей начинают юбилейный тур в поддержку нового альбома, который выйдет уже этой осенью: сначала Москва и Питер, затем Екатеринбург, Барнаул и Новосибирск.

Где, когда, сколько: Клуб "Морзе" (Санкт-Петербург); 24 января; 2 000 - 5 000 руб.; Клуб Adrenaline Stadium (Москва); 25 января; 1 800 - 5 000 руб.

Фото: агентство "Спика"

Кто играет: Группа Dir En Grey.

Что играет: Авангард-метал.

Почему идти: Участников Dir En Grey всего пятеро, но азарту у них - на "восемьдесят восемь бешеных". Гудящая как реактивный истребитель музыка сыграна очень по-японски, то есть с неправдоподобным энтузиазмом и звуковым напором, с теми точностью и тщанием, с которыми только японцы умеют собирать свои тонкие в отладке механизмы. Тот самый хитровыделанный, с элементами перформанса азиатский метал, о котором все знают, но боятся спросить, куда же он делся.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 25 января; 2 500 - 7 000 руб.; Aurora Concert Hall; 26 января; 2 500 - 4 500 руб.

Фото: Adrie Mouthaan, предоставлено ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Каро Эмеральд.

Что играет: Свинг, ретро-поп.

Почему идти: Каро Эмеральд - это псевдоним; на самом деле корпулентную брюнетку из Амстердама зовут Каролин Эсмеральда Ван Дер Леув. Музыкальный материал - модернизированное прифузованными гитарками ретро в духе саундтрека к сериалу про Дживса и Вустера, сдобренное природной сексуальностью вокалистки и демонстративной атмосферой безудержного прожигания жизни. Не порадоваться этой шустрой, по-эстрадному поверхностной, но оттого еще более обаятельной музыке невозможно. И усидеть на месте тоже.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 27 января; 7 000 - 20 000 руб.

Фото: Академ Джаз Клуб

Кто играет: Тимур Шаов.

Что играет: Авторская песня.

Почему идти: Песни Тимура Шаова отличают неброские, но приятные мелодии, а главное - невыразимо точные текстовые наблюдения. Автор-исполнитель фиксирует попавшие в поле его зрения явления общественной и частной жизни - на выходе они становятся то ернической оглядкой на недавнюю историю, то насмешливым приговором текущей эпохе. Это типичная бардовская музыка, которая давно уже служит культурным фоном времени, но существует большей частью в уютных клубах "для своих". Таких, как этот арбатский клуб - не зацикливающийся вопреки своему названию на одном лишь джазе.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 25 января; 1 200 - 3 000 руб.