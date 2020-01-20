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20.01.2020 14:57
Рубрика: Культура

В Китае найдена 4200-летняя колея, оставленная транспортным средством

Текст: Денис Передельский
Фото: Xinhua Фото: Xinhua
Фото: Xinhua

Китайские археологи при проведении раскопок в центральной части страны обнаружили следы от колес неизвестного транспортного средства, возраст которых составляет около 4200 лет.

Как сообщает Archaeology News Network, следы от колес были обнаружены при раскопках на месте древнего города Пинлян-Тай в китайской провинции Хэнань. Возраст самой древней колеи составляет как минимум 4200 лет, что делает ее древнейшей в своем роде.

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Исследование проводила группа из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань. Сообщается, что следы были найдены на древней дороге, которая относится к периоду Луншань.

Она пролегала вдоль южной стены города, которая была раскопана еще в 1980 году. Большинство изученных следов имеют ширину от 10 до 15 сантиметров. Самая глубокая колея имеет глубину 12 сантиметров, самая длинная растянулась на 3,3 метра.

Наибольшее внимание археологов привлекла колесная колея, имеющая две полосы. Они отстоят друг от друга на 80 сантиметров. По мнению ученых, эта колея была оставлена неким неизвестным двухколесным транспортным средством.

До сих пор древнейшей считалась колесная колея, обнаруженная в той же провинции Хэнань в местечке Яньши. Ее возраст составляет около 3700 лет. Новая находка доказывает, что транспортные средства на территории Китая появились гораздо раньше, чем считалось до сих пор.

"Открытие этих новых следов имеет большое академическое значение для изучения истории изобретения китайских колес и происхождения транспортных средств", - считает Цинь Лин, глава археологической группы Пинлян-Тай.

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