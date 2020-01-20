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20.01.2020 16:44
Рубрика: Власть

Корреспонденту "РГ" вручили нагрудный знак за освещение деятельности МВД

Текст: Иван Дергилев
Заместитель редактора отдела "Право и безопасность" "Российской газеты" Иван Петров награжден нагрудным знаком "За содействие МВД". Награду на торжественном приеме, посвященном Дню российской печати, в главном здании МВД на Житной-16 журналисту лично вручил исполняющий обязанности министра внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Фото: пресс-центр МВД России Фото: пресс-центр МВД России
Фото: пресс-центр МВД России

По его словам, в этом году была учреждена новая награда - нагрудный знак за вклад в освещение деятельности МВД. Ее будут вручать представителям медиа-сообщества, которые специализируются на правоохранительной тематике "за многолетний успешный труд".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Журналисты не просто фиксируют происходящие события, а выявляют и помогают разрешать актуальные проблемы, отслеживают развитие резонансных ситуаций. В центре их внимания находятся также законодательные инициативы ведомства, новейшие криминалистические методики, внедрение цифровых технологий в деятельность органов внутренних дел", - отметил Владимир Колокольцев.

"Министерство внутренних дел придерживается курса на открытые и доверительные отношения с представителями СМИ, поскольку вопросы обеспечения безопасности интересуют всех жителей страны. Благодаря масс-медиа широкая аудитория ежедневно узнает о раскрытых преступлениях, мероприятиях по охране общественного порядка, героизме и мужестве сотрудников полиции", - добавил и.о. главы МВД России.

В завершение Владимир Колокольцев поблагодарил представителей журналистского сообщества за взвешенность в суждениях и блестящее владение словом. Он высоко оценил уровень партнерства правоохранителей и СМИ.

Также 20 января были награждены представители других федеральных печатных и интернет-СМИ, телеканалов и информагентств.

Кроме того стало известно о запуске МВД России собственного сетевого СМИ. Интернет-портал mvdmedia, по словам Колокольцева, станет главной площадкой, где будут публиковаться сводки, новости, видео и другой мультимедийный контент о полиции.

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