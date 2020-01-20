Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку

POS-кредиты (займы, выдаваемые непосредственно в магазине) продолжают оставаться популярным у россиян инструментом.

Как рассказали "Российской газете" в бюро кредитных историй "Эквифакс", в январе прошлого года было выдано 774 276 таких кредитов на сумму 22,2 миллиарда рублей. В ноябре - 741 906 кредитов на сумму 21,8 миллиарда рублей. При этом средний чек одного кредита подрос с 28,6 тысячи рублей в январе до 29,4 тысячи в ноябре прошлого года.

Средняя сумма по кредитной карте при этом уменьшилась - с 64,7 тысячи рублей в январе до 63,3 тысячи в ноябре прошлого года.

- Вряд ли стоит говорить о прямой конкуренции двух продуктов, - полагает генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. - Кредитные карты принципиально иной продукт, для иной целевой аудитории, существенно более сложный для понимания клиента. Поэтому POS-кредиты продолжают пользоваться популярностью. При этом многие игроки рынка помимо классических POS-кредитов выдают и кредитные карты, и потребительские кредиты своим клиентам, привлеченным через POS.

Участники рынка подтверждают, что POS-кредиты по-прежнему востребованы среди клиентов. Распространение карт рассрочки не приведет к снижению спроса на POS-кредиты, полагают банкиры.

- По своей логике POS-кредит и карта рассрочки - это близкие, а по возможностям - разные продукты, имеющие различные категории потребителей, - указал вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов. - Для тех, кто привык к POS-кредиту, этот продукт удобнее, понятнее и, главное, выгоднее. 80% всех кредитов у нас в банке - это рассрочки, ее средний срок составляет 18 месяцев. Ни одна карта не предоставляет грейс-период на 18, 24 или 36 месяцев. Карты рассрочки можно рассматривать как дополнительный инструмент к существующим каналам продаж, который позволяет оформить кредит в тех сегментах, где POS-продажа недоступна из-за низкого среднего чека или просто непопулярна у заемщика.

В Банке Хоум Кредит около 80% портфеля POS-кредитов приходится на беспроцентные рассрочки, рассказал аналитик кредитной организации Станислав Дужинский. Появление карт рассрочек, по его словам, стало очередным этапом этой трансформации рынка.

- Конкуренции между рассрочкой, оформляемой в магазине, или рассрочкой по карте не существует. Это по своей сути различные каналы реализации одного и того же финансового продукта, в основе которого лежат партнерские взаимоотношения между банками и ритейлерами, - добавил Дужинский.

Банк Хоум Кредит активно работает в обоих направлениях и считает этот рынок очень перспективным, особенно с учетом технологических изменений. Благодаря технологии POS-онлайн клиенты могут оформить кредит или рассрочку на нужный товар в одно касание или заполнив очень короткую заявку на кредит (всего 5 полей). Одобрение придет менее чем за одну минуту. Также оформить кредит можно дистанционно через Единую биометрическую систему.

- Уже 20% от наших выдач осуществляется через каналы e-commerce, - отметил Станислав Дужинский. - Можно ожидать, что получит дальнейшее развитие агентская схема взаимодействия банков и ритейлеров. Говоря о будущем, прежде всего, нужно отметить активное расширение партнерских взаимоотношение банков и компаний розничной торговли. Благодаря ему в новом году продолжится качественное изменение предложения таких продуктов - люди смогут покупать в рассрочку все больше товаров и услуг на более привлекательных условиях.

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе Группы "М.Видео-Эльдорадо", в 2019 году покупки в кредит росли сопоставимыми с общими продажами темпами. При этом более 90% покупок в кредит осуществляются без увеличения покупной стоимости, то есть в рассрочку. "Этот инструмент, как и карты рассрочки, позволяет планировать семейный бюджет и контролировать расходы, при этом имеет более выгодные по сравнению с картами условия - ежемесячный платеж ниже, а срок погашения кредита больше. Клиенты наших сетей, заполнив всего одну короткую анкету, могут выбрать лучшее предложение одного из 10 банков в рознице или онлайн", - отметили в пресс-службе.

По прогнозам Андрея Павлова, в этом году объемы выдач POS-кредитов продолжат расти ввиду увеличения среднего чека у ритейлеров, но количество выдач немного сократится из-за политики регулятора, направленной на снижение кредитной и долговой нагрузки заемщиков.