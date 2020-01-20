Лукашенко обсудил с лидером ФПБ подготовку к съезду профсоюзов

Заинтересованность в личном участии в работе предстоящего в феврале съезда Федерации профсоюзов Беларуси подтвердил 20 января Александр Лукашенко на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой, передает пресс-служба главы государства.

Подчеркнув роль ФПБ в общественно-политической жизни страны, президент поблагодарил массовую общественную организацию за активное участие в парламентской избирательной кампании, которая состоялась осенью минувшего года. По его словам, профсоюзы должны гордиться той ролью, которую они играют в современном белорусском обществе. "Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад в ее организацию", - констатировал он в беседе с Ордой.

Во время встречи обсуждался также ход подготовки к восьмому съезду ФПБ, который намечен на конец февраля. Признавая, что страна переживает непростое время, Лукашенко поручил главе своей администрации и правительству подключиться к процессу подготовки восьмого форума профсоюзов, который планируется провести в конце февраля. "Мы стратегически ориентируемся и выстраиваем свою жизнь, и люди должны это понимать. Поэтому съезд мы должны провести достойно", - добавил он, назвав его масштабным внутренним мероприятием.

Особое внимание глава государства обратил на важные политические этапа наступившего года: "президентские выборы, съезд народа Беларуси - Всебелорусское народное собрание, которое выработает стратегию на перспективу. Профсоюзы здесь должны сыграть свою роль", - сказал он.

В свою очередь Михаил Орда поблагодарил Лукашенко за поддержку важных инициатив ФПБ, в частности по усилению гарантий занятости добросовестным работникам, закрепленных в новой редакции Трудового кодекса.