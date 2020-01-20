Макгрегор заработал два миллиона долларов за каждую секунду боя с Серроне

Бой против Дональда Серроне принес ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору 78 миллионов долларов.

Как утверждает портал Lad Bible, в эту сумму вошел гарантированный гонорар - 3 миллиона долларов и бонус в 50 тысяч за самый яркий поединок вечера. Остальное - деньги, которые Макгрегор получил от продажи просмотров боя.

Нетрудно посчитать, что за каждую секунду поединка, который прошел в Лас-Вегасе и завершился спустя 40 секунд после начала, ирландец смог заработать 1 миллион 950 тысяч долларов.

На фоне этой суммы можно предположить, что если UFC, Макгрегор и чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов все же договорятся о проведении повторного боя, то заработок атлетов, с учетом платной трансляции, станет просто астрономическим.

Впрочем, пока информация Lad Bible не получила официального подтверждения. Кроме слов самого ирландца, сказанных еще перед поединком против Серроне. Тогда он заявил о том, что заработает за этот бой около 80 миллионов долларов.