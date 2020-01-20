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20.01.2020 07:10
Рубрика: Спорт

Малкин помог "Питтсбургу" совершить фантастический камбэк

Текст: Максим Домчев
"Питтсбург" одержал волевую победу над "Бостоном" (4:3), уступая в первом периоде со счетом 0:3.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Питтсбург" на своей площадке принимал "Бостон", и начало встречи стало для поклонников "пингвинов" настоящим кошмаром. Уже на первой минуте встречи Патрис Бержерон счет открыл, Андерс Бьорк сделал его 0:2 через пару минут. На 16-й минуте отличился лучший снайпер нынешнего сезона Давид Пастрняк, для которого эта шайба стала 37-й в сезоне, и он на три гола оторвался от Александра Овечкина.

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing
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Лишь после этого "пингвины" смогли прийти в себя. Доминик Симон еще до перерыва сумел распечатать ворота "Бостона". Во втором периоде Тедди Блюгер сократил отставание до минимума, а в начале третьего защитник Джек Джонсон сумел отличиться в меньшинстве. Победу "пингвинам" принесла шайба Брайана Раста, которому ассистировал Евгений Малкин. Для россиянина это очко стало 50-м в сезоне. На счету Малкина 15 шайб и 35 голевых передач. А 29 отраженных Игорем Шестеркиным бросков не помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче против "Коламбуса". Команда Артемия Панарина уступила - 1:2, а лидер команды очков не набрал.

Гол Андрея Свнчникова помог "Каролине" обыграть "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:1. Победу "ураганам" в серии буллитов принес 38-летний Джастин Уильямс, проведший первый матч после возобновления карьеры.

Спорт Хоккей Евгений Малкин

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