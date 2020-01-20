Меркель "потеряла" Путина на саммите в Берлине

Во время церемонии фотографирования перед международной конференцией по Ливии в Берлине хозяйка саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель "потеряла" президента России Владимира Путина.

Ангела Меркель обратила на это внимание президента Франции Эмманюэля Макрона, а и он тоже начал искать российского коллегу. Не найдя его среди выстроившихся для фото лидеров, Макрон отправился на поиски. Тем временем Меркель интересовалась у своего соседа по фото генсека ООН Антониу Гутерреша, где же может быть Путин, который по протоколу должен был стоять рядом с ним.

Впрочем, российский президент появился через пару мгновений, Макрон даже не успел далеко отойти. Оказалось, Путин беседовал с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.