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20.01.2020 20:56
Рубрика: Власть

МИД РФ ответил на заявления США об "ооновских стандартах"

Текст: Юрий Когалов
В Москве посоветовали США вместо того, чтобы делать заявления об "ооновских стандартах" в области распространения, озаботиться собственной репутацией в этой сфере. Так в МИД РФ прокомментировали слова специального представителя США по Ирану Брайана Хука.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

17 января тот заявил о существовании некоего "ооновского стандарта", запрещающего Ирану заниматься обогащением урана, проведя параллели с рядом стран, которые в рамках двусторонних соглашений с США отказались от подобной деятельности.

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"К сожалению, подобное мифотворчество давно в порядке вещей в американских подходах к ядерному нераспространению. Откровенное манипулирование общеизвестными фактами, как ни печально, стало нормой для представителей одного из крупнейших государств, претендующего на авторитет в ядерном нераспространении. В данном случае мы имеем дело по сути с обвинением СБ ООН в принятии решений, противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия", - отметили на Смоленской площади.

Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, ДНЯО оставляет за всеми подписавшими его государствами право на освоение мирного атома и не накладывает никаких ограничений на неядерные страны в этом плане. Поставлено только одно условие: все работы должны быть направлены на мирные цели и находиться под контролем МАГАТЭ.

Отказ от развития этого направления - суверенное право каждого государства. "Однако США не стоило бы подавать это как "стандарт". Хотя бы потому, что сами они этот "стандарт" не соблюдают и соблюдать не собираются", - подчеркнули в МИД РФ. По словам российских дипломатов, ни ООН, ни ее Совет Безопасности, ни МАГАТЭ никогда не поддерживали упорно и безуспешно продвигаемую США модель, лишающую неядерные страны законного права осваивать технологии обогащения урана. "Для нас неприемлемы очередные попытки придать национальным американским подходам и требованиям характер "международного стандарта", да еще и с ооновским штампом, который США никто не уполномочивал ставить", - заявили на Смоленской площади.

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Что касается иранской ядерной программы, то все вопросы к Тегерану были сняты после подписания СВПД. Нынешнюю администрацию США это явно не устраивает.

"Вместо того, чтобы грезить о несуществующих "ооновских стандартах" по американским лекалам, коллегам в США стоило бы всерьез озаботиться собственной международной репутацией в области ядерного нераспространения, перестать вводить мировое сообщество в заблуждение и незамедлительно обеспечить полное соблюдение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231", - отметили в МИД.

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