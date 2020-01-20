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20.01.2020 13:06
Рубрика: Экономика

Миллиардеры оказались богаче 4,6 миллиарда человек

Текст: Ольга Игнатова
В 2019 году миллиардеры - всего 2153 человека - имели больше богатства, чем 4,6 миллиарда человек, имеющих низкие доходы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam. Там отмечается, что финансовое неравенство на планете вышло из-под контроля.

Фото: EPA/ IAN LANGSDON
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Большинство миллиардеров - мужчины. Женщины же в современном мире занимаются неоплачиваемым трудом (домашняя уборка, готовка, уход за детьми, больными и стариками) и работают на низкооплачиваемых работах. Совокупный капитал 22 богатейших мужчин мира, отмечается в докладе, равен состоянию всех женщин Африки вместе взятых.

Правительствам всего мира необходимо строить человеческую экономику, которая будет вознаграждать людей за труд, приносящий реальную пользу обществу, а не поощрять бесконечную погоню за прибылью и богатством. Например, этого можно добиться путем введения прогрессивной шкалы налогообложения.

"Если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то к 2030 году в условиях крайней нищеты жило бы на 100 миллионов меньше людей", - отмечается в докладе.

Экономика Бизнес

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