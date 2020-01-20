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20.01.2020 20:24
Рубрика: Общество

Врач рассказал, сколько нужно пить воды для здоровья организма

Текст: Лариса Ионова
Фото: Фото: iStock Фото: Фото: iStock
Фото: Фото: iStock

В последнее время сломано много копий в спорах о том, сколько же воды нужно выпивать в сутки, чтобы организм был максимально здоров.

Одни эксперты утверждают, что требуется три литра, другие вообще считают, что заморачиваться на этом вообще не стоит.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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Человек больше чем на половину состоит из воды: в его теле содержится примерно 38-50 литров, что составляет до 60 процентов общей массы тела. Из воды состоят все клетки организма. Поскольку он не может хранить воду, ее баланс нужно постоянно восполнять.

Врач-эндокринолог, нутрициолог (специалист по питательным веществам), диетолог Алексей Калинчев убежден, что воды нужно потреблять из расчета 30-50 миллилитров на килограмм веса. Причем вода, содержащаяся во фруктах и готовых блюдах - супах, киселях, соках - в расчет не берется. Исходя из этого, человек весом 60 килограмм должен выпивать около двух литров каждый день. "Пить следует не кипяченую, а хорошую бутилированную воду", пишет "АиФ". Вначале принятие воды вместо привычного чая и кофе может показаться непривычным - но любые здоровые привычки нужно формировать.

Есть мнение, что организм как умная система, сам знает, пить или не пить, и не нужно принуждать себя к контролю за потреблением воды. Когда, мол, захочется, тогда и надо пить. Однако, согласно некоторым исследованиям, механизм жажды, как правило, включается в тот момент, когда человек уже потерял от одного до двух процентов воды. Причем он может быть так занят или отвлечен, что может игнорировать ощущение жажды.

Общество Здоровье Общество Наука

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