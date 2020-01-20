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20.01.2020 12:30
Рубрика: Экономика

Минфин: Фонд национального благосостояния за год почти удвоился

Текст: Игорь Зубков
Минфин подвел итоги управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году: его объем в рублевом эквиваленте вырос на 3,737 трлн рублей, увеличившись благодаря сравнительно высокой цене нефти почти в два раза и достигнув 7,773 трлн рублей (около 125 млрд долларов).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этого достаточно для покрытия дефицита бюджета в течение нескольких лет низких цен на нефть (ниже 45 долларов за баррель, при которых балансируется бюджет) .

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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На начало 2019 года в ФНБ было 4,036 трлн рублей. В июле в фонд была перечислена валюта, приобретенная на дополнительные нефтегазовые доходы в соответствии с бюджетным правилом в 2018 году, - 30,2 млрд долларов, 25,7 млрд евро и 5,1 млрд фунтов стерлингов (суммарный эквивалент на дату зачисления - 4,122 трлн рублей).

Итоговый объем средств фонда был бы выше, если бы не укрепление рубля. Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за 2019 год составила минус 380,4 млрд рублей.

В середине 2020 года в ФНБ поступит валюта, приобретенная по бюджетному правилу в прошлом году. На эти цели Минфин потратил около 2,9 трлн рублей. Таким образом, через полгода ликвидная часть ФНБ уже формально превысит установленный Бюджетным кодексом порог (7% ВВП), и правительство сможет инвестировать часть средств фонда свыше этого порога в самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Экономика ВЭД Правительство Минфин Стабилизационные фонды

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