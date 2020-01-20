Минтруд уточнит права беженцев на пенсию

В нем уточняется, что документ будет подготовлен для усиления контроля за выплатой страховых и накопительной пенсий беженцам.
По законодательству, беженцы и прибывшие с ним члены семьи имеют право на социальную защиту и социальное обеспечение наравне с россиянами. Право на пенсию (независимо от ее вида) у беженца имеется только в период действия статуса беженца, которое подтверждается удостоверением беженца.
В ноябре 2019 года был принят закон, в котором прописаны новые основания для прекращения и приостановления выплаты страховых пенсий беженцам. Среди них - истечение срока действия удостоверения беженца, поступление сведений об утрате пенсионером статуса беженца или лишении его статуса беженца. Все эти нюансы будут закреплены в законодательстве.
Право на страховую пенсию беженцев возникает в том же случае, что и у россиян, - при наличии страхового стажа и пенсионных коэффициентов.