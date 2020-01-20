Песков: Мишустин представит состав Кабмина в установленный срок

Председатель правительства Михаил Мишустин пока не представил президенту структуру и состав нового кабинета министров. В Кремле подчеркнули, что время еще есть, срок не истек.

"Если бы такой доклад состоялся, мы бы проинформировали вас об этом. Срок еще не истек", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представление структуры нового правительства и кандидатур министров должно произойти в установленный Конституцией срок, а он истекает 23 января. Не позднее недели после назначения (состоялось 16 января) премьер-министр должен подготовить и представить структуру правительства, а вот фамилии своих заместителей и министров может назвать и позже.

На вопрос, будет ли представлена главе государства структура Кабмина или также персоналии, Песков сказал: "И то, и другое. Возможны разные варианты. Как посчитают целесообразным в данном случае председатель правительства и президент".