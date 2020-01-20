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20.01.2020 16:41
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил график выдачи жилищных сертификатов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения в 2020 году государственных жилищных сертификатов.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Всего их планируется выдать 6526 на сумму 16,13 миллиарда рублей.

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Сертификаты предусмотрены для шести категорий граждан. Помощь получают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению, и приравненные к ним лица; граждане, пострадавшие от радиационных аварий, ликвидаторы; вынужденные переселенцы; лица, выезжающие из районов Крайнего Севера; люди, подлежащие переселению из закрытых территориальных образований, а также уезжающие с "Байконура".

Распоряжением установлено, что все сертификаты должны быть распределены в первом квартале года.

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