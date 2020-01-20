Мишустин утвердил график выдачи жилищных сертификатов

Всего их планируется выдать 6526 на сумму 16,13 миллиарда рублей.

Сертификаты предусмотрены для шести категорий граждан. Помощь получают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению, и приравненные к ним лица; граждане, пострадавшие от радиационных аварий, ликвидаторы; вынужденные переселенцы; лица, выезжающие из районов Крайнего Севера; люди, подлежащие переселению из закрытых территориальных образований, а также уезжающие с "Байконура".

Распоряжением установлено, что все сертификаты должны быть распределены в первом квартале года.